Ferguson ocenił pracę Amorima. Oto werdykt legendy Man United

Sir Alex Fergusona liczy, że Amorim odniesie sukces z Man United

Manchester United po naprawdę bardzo trudnych miesiącach, w końcu odbił się od dna. Zarówno gra, jak i wyniki Czerwonych Diabłów w ostatnich tygodniach wyglądają coraz lepiej. Aktualnie zajmują 7. miejsce w Premier League, tracąc tylko jeden punkt do TOP4. Co więcej, na swoim koncie mają serię pięciu meczów z rzędu bez porażki. W pokonanym polu zostawili m.in. Liverpool (2:1).

O dotychczasową pracę Rubena Amorima został zapytany Sir Alex Ferguson, czyli legendarny menadżer 20-krotnych mistrzów Anglii. W rozmowie z serwisem Raceday RTV zdradził, że widzi poprawę i liczy na to, że klub pod wodzą Portugalczyka osiągnie sukces.

– Są znaki, Amorim dostał kilka dobrych sygnałów. Szczególnie bramkarz spisuje się znakomicie, zagrał tylko trzy czy cztery mecze, a wygląda naprawdę dobrze. Oczywiście Mbeumo i Cunha, nowi zawodnicy, również wnieśli wiele do zespołu. Mam nadzieję, że menedżer osiągnie trochę sukcesów, bo w United trzeba je mieć. Wygląda na to, że wszystko idzie w dobrą stronę. Po okresie, w którym poprawa wymagała cierpliwości, teraz mogą się cieszyć – powiedział Sir Alex Ferguson w rozmowie z serwisem Raceday RTV.

Ferguson pracował w Man United w latach 1986-2013. Przez ponad ćwierć wieku zdobył z Czerwonymi Diabłami aż 13 mistrzowskich tytułów. Do tego dołożył m.in. dwa triumfy w Lidze Mistrzów, pięć w Pucharze Anglii czy Klubowe Mistrzostwo Świata. Jego bilans na Old Trafford to 1499 spotkań, 902 zwycięstwa, 326 remisów i 271 porażek. Średnia punktów na mecz to aż 2,02.