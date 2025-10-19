Man United wygrał Bitwę o Anglię! Liverpool na kolanach [WIDEO]

Manchester United pokonał Liverpool w meczu określanym jako Bitwa o Anglię (2:1). Decydującego gola zdobył Harry Maguire. Dla The Reds jest to czwarta porażka z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Bitwa o Anglię dla Man United! Liverpool na kolanach

Liverpool podejmował przed własną publicznością Manchester United w 8. kolejce Premier League. Zarówno The Reds, jak i Czerwone Diabły przed przerwą na październikowe mecze międzynarodowe borykali się z pewnymi problemami. Aktualni mistrzowie zaliczyli aż trzy porażki z rzędu, zaś drużyna Rubena Amorima przegrała trzy z siedmiu wcześniejszych spotkań w lidze.

Hit kolejki rozpoczął się od błyskawicznego gola, który padł już w 2. minucie. Na listę strzelców wpisał się Bryan Mbeumo, niespodziewanie wyprowadzając gości na prowadzenie. Kameruńczyk, choć chwilę wcześnie uczestniczył w zderzeniu z piłkarzem rywali, poszedł za akcją i wykorzystał podanie Amada Diallo, pokonując bramkarza Liverpoolu.

𝐁𝐑𝐘𝐀𝐍 𝐌𝐁𝐄𝐔𝐌𝐎! ⚽ Skrzydłowy Manchesteru United szybko otwiera wynik spotkania z Liverpoolem! 🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 19, 2025

The Reds robili, co mogli, aby jeszcze przed przerwą doprowadzić do wyrównania, ale brakowało im skuteczności. W 21. minucie w słupek uderzył Cody Gakpo, a w 35. minucie stuprocentową sytuację zmarnował Alexander Isak. Dogodne okazje na zdobycie bramki marnowali także zawodnicy gości. Blisko drugiego gola dla Man United byli Bruno Fernandes i Mason Mount. Na przerwę z jednobramkową zaliczką schodzili podopieczni Rubena Amorima.

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia gospodarzy. Po raz kolejny jednak zabrakło im zarówno szczęścia, jak i skuteczności. Drugi raz w meczu w słupek uderzył Gakpo. Im dłużej trwał mecz, tym gra Liverpoolu przypominała bicie głową w mur. Zespół Arne Slota próbował wszystkiego, ale szanse na wyrównanie marnował m.in. Mohamed Salah.

Natarczywe ataki gospodarzy przyniosły skutek w 78. minucie. Po akcji Wirtz – Chiesa – Gakpo ten ostatni umieścił piłkę w siatce, doprowadzając do remisu. Holender po dwóch strzałach w słupek, w końcu mógł cieszyć się ze zdobycia gola. Radość kibiców The Reds nie trwała długo, ponieważ sześć minut później Manchester United odzyskał prowadzenie za sprawą bramki Harry’ego Maguire’a.

DWA GOLE NA ANFIELD! ⚽ SZALONA KOŃCÓWKA MECZU! 🔥🔥 Harry Maguire szybko odpowiedział na gola wyrównującego Liverpoolu i Czerwone Diabły znów prowadzą!



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 19, 2025

Wynik meczu nie uległ już zmianie, więc Czerwone Diabły mogły cieszyć się z prestiżowego zwycięstwa nad odwiecznym rywalem. Tym samym podopieczni Amorima zmniejszyli stratę w tabeli do Liverpoolu. Aktualnie z dorobkiem 13 punktów zajmują 9. miejsce. The Reds mając 15 punktów, plasują się na 3. miejscu.

Liverpool 1:2 Manchester United (78′ Gakpo – 2′ Mbeumo, 84′ Maguire)