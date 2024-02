Alphonse Areola doznał w pierwszej połowie kontuzji po starciu z kolegą z drużyny. Francuz dotrwał do przerwy, ale na drugą odsłonę już nie wrócił. Zmienił go Łukasz Fabiański, który już po chwili musiał wyciągać piłkę z siatki.

IMAGO / Graham Hunt Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Manchester United w niedzielę prowadził z West Hamem do przerwy po golu Rasmusa Hojlunda

Na drugą połowę w miejsce Alphonse’a Areoli wybiegł Łukasz Fabiański

Polski bramkarz szybko musiał wyciągać piłkę z siatki po uderzeniu Alejandro Garnacho

Fabiański wrócił do gry w Premier League, weteran w obliczu trudnych okoliczności

Łukasz Fabiański w tym sezonie stracił miejsce między słupkami West Ham United. Miejsce byłego reprezentanta Polski zastąpił Alphonse Areola, który w poprzedniej kampanii oglądał plecy 38-latka.

W niedzielę londyńskie Młoty stały przed wielkim wyzwaniem. Czekał je bowiem wyjazd na Old Trafford. Manchester United sprawiał się nieźle i w 23. minucie wyszedł na prowadzenie. Bramkę po asyście Casemiro strzelił Rasmus Hojlund. Nie był to bynajmniej koniec złych wieści dla Davida Moyesa. Areola starł się, bowiem, pechowo, z Kurtem Zoumą. Francuz dotrwał jakoś do przerwy, ale w jej trakcie okazało się, że nie jest w stanie wrócić na boisko. Fabiański ostro rozgrzewał się przez kwadrans i przed drugą połową rzeczywiście pozostał już na murawie.

Nie zanotował łatwego startu. Po chwili, bowiem, do siatki trafił Alejandro Garnacho. Trzeba jednak dodać, że 38-latek miał sporo pecha, bo futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z jego kolegów.

WIELKI PECH FABIAŃSKIEGO



Polak kapituluje trzy minuty po wejściu na murawę. Rykoszet po strzale Garnacho #domPremierLeague pic.twitter.com/4gujs8uBpV — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 4, 2024

Polak ostatnio wystąpił w Premier League 21 stycznia. Wówczas spędził jednak na murawie zaledwie minutę. W większym wymiarze czasowym grał ostatnio w lidze w połowie grudnia.

38-latek rozegrał w tym sezonie łącznie 14 meczów we wszystkich rozgrywkach. W pięciu z nich udało mu się zachować czyste konta.

Czytaj więcej: Hiszpańskie media: przemiana Lewandowskiego na początku 2024 roku.