Fabiański może mieć nowego trenera. West Ham ma dość Pottera

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Nuno Espirito Santo wśród kandydatów do pracy w West Hamie

West Ham United może być kolejnym klubem w Premier League, który już na początku sezonu 2025/2026 zmieni trenera. Drużyna z Londynu zaliczyła falstart w rozgrywkach ligowych, odnosząc tylko jedno zwycięstwo w czterech meczach. Na dodatek pożegnali się z EFL Cup już na etapie 1/32 finału, przegrywając z Wolverhampton (2:3). Aktualnie zajmują dopiero 18. miejsce w tabeli ligowej.

Coraz więcej wskazuje na to, że zarząd Młotów ma dość wyników zespołu. Z racji tego Graham Potter może obawiać się zwolnienia. Kluczowe okaże się najbliższe spotkanie, w którym West Ham zmierzy się przed własną publicznością z Crystal Palace.

W przypadku niepowodzenia niewykluczone, że Potter zostanie zwolniony z funkcji trenera. Z informacji serwisu The Guardian wynika, że West Ham przygotował listę życzeń, na której znaleźli się potencjalni następcy 50-letniego szkoleniowca. Jednym z głównych kandydatów do pracy w klubie ma być Nuno Espirito Santo, czyli były menadżer Nottingham Forest.

Portugalczyk prowadził Nottingham jeszcze do niedawna, lecz stracił pracę ze względu na konflikt z właścicielem. W Premier League jest bardzo dobrze znany, ponieważ wcześniej przez wiele lat odpowiadał za wyniki Wilków, z którymi grał w europejskich pucharach.

Warto dodać, że ostatnio do klubu powrócił Łukasz Fabiański. West Ham, choć nie przedłużył w czerwcu kontraktu z polskim bramkarzem, zdecydował się na ponowną współpracę. Były reprezentant Polski ostatnio wystąpił w meczu drużyny do lat 21.