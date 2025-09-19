Fabiański może mieć nowego trenera. West Ham ma dość Pottera

West Ham United rozważa zmianę trenera. Graham Potter lada moment może zostać zwolniony. Jak sugeruje The Guardian na liście życzeń znalazł się Nuno Espirito Santo.

Łukasz Fabiański
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Nuno Espirito Santo wśród kandydatów do pracy w West Hamie

West Ham United może być kolejnym klubem w Premier League, który już na początku sezonu 2025/2026 zmieni trenera. Drużyna z Londynu zaliczyła falstart w rozgrywkach ligowych, odnosząc tylko jedno zwycięstwo w czterech meczach. Na dodatek pożegnali się z EFL Cup już na etapie 1/32 finału, przegrywając z Wolverhampton (2:3). Aktualnie zajmują dopiero 18. miejsce w tabeli ligowej.

Coraz więcej wskazuje na to, że zarząd Młotów ma dość wyników zespołu. Z racji tego Graham Potter może obawiać się zwolnienia. Kluczowe okaże się najbliższe spotkanie, w którym West Ham zmierzy się przed własną publicznością z Crystal Palace.

W przypadku niepowodzenia niewykluczone, że Potter zostanie zwolniony z funkcji trenera. Z informacji serwisu The Guardian wynika, że West Ham przygotował listę życzeń, na której znaleźli się potencjalni następcy 50-letniego szkoleniowca. Jednym z głównych kandydatów do pracy w klubie ma być Nuno Espirito Santo, czyli były menadżer Nottingham Forest.

Portugalczyk prowadził Nottingham jeszcze do niedawna, lecz stracił pracę ze względu na konflikt z właścicielem. W Premier League jest bardzo dobrze znany, ponieważ wcześniej przez wiele lat odpowiadał za wyniki Wilków, z którymi grał w europejskich pucharach.

Warto dodać, że ostatnio do klubu powrócił Łukasz Fabiański. West Ham, choć nie przedłużył w czerwcu kontraktu z polskim bramkarzem, zdecydował się na ponowną współpracę. Były reprezentant Polski ostatnio wystąpił w meczu drużyny do lat 21.

