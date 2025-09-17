Fabiański znowu w bramce West Hamu. Niecodzienny mecz dla Polaka

Łukasz Fabiański wrócił do bramki West Ham United. Były reprezentant Polski został jednym z bohaterów spotkania, notując aż dziewięć udanych interwencji. Co ciekawe 40-latek zagrał w drużynie do lat 21.

Łukasz Fabiański zagrał w meczu West Hamu do lat 21

Łukasz Fabiański po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z West Ham United. Kontrakt, który wygasał w czerwcu, nie został przedłużony. Tym samym były reprezentant Polski po siedmiu latach musiał opuścić klub z Londynu i poszukać nowego wyzwania.

Przez ostatnie miesiące bramkarz pozostawał bez nowego pracodawcy. W międzyczasie zajął się komentowaniem spotkań Premier League w stacji Canal+ Sport. Dość niespodziewanie pojawiła się propozycja z Anglii, którą złożył mu nie kto inny jak… West Ham United.

Młoty zdecydowały się ponownie podpisać z nim kontrakt. 40-latek związał się z klubem rocznym kontraktem i wrócił do zespołu. W trwających rozgrywkach ma pełnić rolę trzeciego bramkarza. Przed nim w hierarchii są Alphonse Areola i Mads Hermansen.

Co ciekawe Fabiański we wtorek (16 września) zagrał pierwszy mecz dla Młotów po dłuższej przerwie. Warto jednak zaznaczyć, że było to niecodzienne spotkanie dla polskiego golkipera. Były zawodnik m.in. Legii Warszawa czy Arsenalu znalazł się w składzie West Hamu U21. W rozgrywkach Vertu Trophy młodzieżowa drużyna rywalizowała z Milton Keynes.

Fabiański rozegrał bardzo dobre spotkanie, a nawet został uznany za jednego z bohaterów. Mimo faktu, że w pierwszej połowie nie miał zbyt wiele pracy, to w drugiej części gry wykonał aż dziewięć udanych interwencji. Finalnie jego drużyna pokonała czwartoligowców (5:1).

Obecność 40-latka w składzie zespołu do lat 21 była możliwa za sprawą regulaminu, który dopuszcza możliwość gry trzech piłkarzy w wieku powyżej 21 lat. Innym zawodnikiem, który przekraczał ten wiek był również Freddie Potts. 22-latek w tym sezonie wystąpił w jednym spotkaniu Premier League.