Erik ten Hag wróci do Premier League?! Padła nazwa klubu

13:07, 31. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Steve Brown

Erik ten Hag niespodziewanie może wrócić do Premier League. Jak poinformował Steve Brown kontakt z trenerem nawiązał Wolverhampton. Pracę w klubie ma stracić Vitor Pereira.

Erik ten Hag
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Wolverhampton rozważa angaż Erika ten Haga

Erik ten Hag po zwolnieniu z Manchesteru United znalazł zatrudnienie w Bayerze Leverkusen. Z niemieckim klubem rozpoczął współpracę w lipcu, ale po dwóch miesiącach podjęto decyzję o zakończeniu współpracy. Holender prowadził zespół w zaledwie trzech meczach.

Aktualnie szkoleniowiec pozostaje bez pracy, lecz co jakiś czas jest łączony z różnymi klubami. Pojawiły się plotki m.in. o reprezentacji Holandii czy Ajaksie Amsterdam. Natomiast w obu przypadkach zarówno Oranje, jak i holenderski gigant mają szkoleniowców.

Z doniesień, które przekazał Steve Brown wynika, że 55-latek niebawem może wrócić do Premier League. Podobno kontakt z trenerem nawiązał Wolverhampton, czyli 20. drużyna aktualnego sezonu ligi angielskiej. Wilki nie wygrały jeszcze ani jednego meczu w rozgrywkach ligowych, zdobywając tylko 2 z 27 możliwych punktów. W związku z tym Vitor Pereira prawdopodobnie zostanie zwolniony.

Jeśli dojdzie do zatrudnienia Erika ten Haga, będzie to dla niego powrót do Anglii po roku nieobecności. Za wyniki Czerwonych Diabłów odpowiadał w latach 2022-2025. W tym czasie zdobył Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Drużynę prowadził w 128 meczach. Jego bilans to 72 zwycięstwa, 20 remisów i 36 porażek. Wcześniej był zatrudniony m.in. w Ajaksie i FC Utrecht.

