Philippe Coutinho notuje bardzo słaby sezon w Aston Villi. Pojawiły się nawet doniesienia o możliwym odejściu Brazylijczyka do ligi tureckiej, ale Unai Emery broni podopiecznego.

Philippe Coutinho prezentuje w tym sezonie bardzo słabą formę

W ostatnich miesiącach pojawiły się doniesienia o możliwym powrocie Brazylijczyak do ojczyzny lub transferze do Turcji

Unai Emery podkreśla jednak, że 30-latek ma dla niego wielką wartość

“Postaramy się pomóc wydobyć najlepszą wersję Coutinho”

Philippe Coutinho nie może mówić o dobrym okresie w swojej karierze. W poprzednim sezonie Brazylijczyk pokazał się na wypożyczeniu z na tyle dobrej strony, że Aston Villa postanowiła wykupić go z Barcelony za 20 milionów euro. Bieżąca kampania jest jednak dla 30-latka bardzo nieudana. Piłkarz ma problem z odciśnięciem swojego piętna na grze zespołu z Birmingham, a nawet z regularnymi występami w wyjściowym składzie. Podczas zimowego okienka transferowego pojawiły się doniesienia, jakoby pomocnik miał wrócić do swojej ojczyzny. Teraz media spekulują na temat możliwego odejścia byłego piłkarza Liverpoolu do ligi tureckiej. Unai Emery publicznie wspiera jednak swego podopiecznego.

– Gra z pokorą, którą trudno wyobrazić sobie u piłkarza, który od lat jest na szczycie piłki nożnej. Dlatego jest dla mnie bardzo wartościowy. My wszyscy, ja również, postaramy się pomóc wydobyć z niego najlepszą wersję – powiedział hiszpański szkoleniowiec.

Coutinho wystąpił w tym sezonie w 20 spotkaniach Aston Villi we wszystkich rozgrywkach. Nie zdołał zanotować ani jednej bramki czy asysty.

