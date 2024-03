fot. Imago / Richard Callis / SPP Na zdjęciu: Antony

Antony i jego przyszłość w Man Utd jest bardzo niepewna

The Telegraph przekazało ciekawie wieści dotyczące komplikacji przy ewentualnym transferze Brazylijczyka

Zawodnik jest wyceniany na 35 milionów euro

Antony nie ma szans na transfer? Kłopoty z prawem komplikują sprawę

Manchester United może latem mocno się zmienić. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć ewentualna zmiana menedżera, która według różnych doniesień jest realna. Tymczasem ostatnio nie brakowało nowych wieści na temat Antony’ego.

Klub z Old Trafford podobno jest za tym, aby sprzedać piłkarza. The Telegraph przekonuje natomiast, że nie będzie to łatwe. Wszystko przez to, że Antony jest obciążony zarzutami za napaść na dziewczynę.

Jeśli finalnie uda się sternikom Czerwonych Diabłów sprzedać Brazylijczyka, to już wiadomo, że klub będzie na tym stratny. Nie odzyska za transfer zawodnika pieniędzy, który wyłożył na jego pozyskanie. 24-latek trafił w 2022 roku z Ajaxu do Man Utd za 95 milionów euro.

W tym sezonie skrzydłowy rozegrał 22 mecze w Premier League i nie zdobył nawet jednej bramki.