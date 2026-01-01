Chelsea rozważa zmianę trenera. Zaskakujący kandydat

Chelsea może wkrótce rozstać się z Enzo Mareską po serii rozczarowujących wyników. Jak ujawnia "The Guardian", kandydatem do zastąpienia włoskiego menedżera na Stamford Bridge jest Liam Rosenior.

Liam Rosenior może objąć stery w Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli Premier League, a jej strata do liderującego Arsenalu wynosi już 15 punktów. Ostatnie tygodnie nie przyniosły poprawy wyników. The Blues zremisowali z Newcastle United (2:2), przegrali z Aston Villą (1:2), a także podzielili się punktami z AFC Bournemouth. Słabsza seria sprawiła, że w ostatnim dniu grudnia w angielskich mediach zaczęły pojawiać się informacje sugerujące, iż Enzo Maresca może stracić pracę na Stamford Bridge.

Jak donosi „The Guardian”, władze Chelsea opracowały już plany awaryjne na wypadek konieczności zmiany menedżera. Jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska szkoleniowca The Blues jest Liam Rosenior, obecny trener Strasbourga. 41-letni Anglik związał się z francuskim klubem w lipcu 2024 roku, przejmując zespół po Patricku Vieirze. Wcześniej zebrał bardzo dobre recenzje za swoją pracę w Hull City.

Pod wodzą Roseniora Strasbourg prezentuje się solidnie. Zajmuje siódme miejsce w Ligue 1 i dobrze radzi sobie w europejskich pucharach.. W Lidze Konferencji francuski zespół zakończył fazę ligową na pierwszym miejscu i bez porażki awansował do 1/8 finału rozgrywek.

Istotnym elementem układanki są również powiązania właścicielskie. Zarówno Chelsea, jak i Strasbourg należą do konsorcjum BlueCo, co mogłoby znacząco ułatwić ewentualne rozmowy i sprawia, że Rosenior jest naturalnym kandydatem do objęcia posady w Londynie.

Tymczasem przed Chelsea kolejne trudne wyzwanie. Już 4 stycznia The Blues zmierzą się na wyjeździe z Manchesterem City na Etihad Stadium w ramach 20. kolejki Premier League. Spotkanie to może mieć istotne znaczenie dla dalszej przyszłości Enzo Mareski na Stamford Bridge.