PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne we wtorek nie trenował z kolegami z Manchesteru City. Pep Guardiola wierzy jednak, że Belg będzie gotowy na trudne spotkanie w Premier League przeciwko Tottenhamowi.

De Bruyne przestraszył Guardiolę. Zdąży na ważny mecz ligowy?

Manchester City ma w tym sezonie spore problemy. Drużyna, tak przyzwyczajona do triumfowania w Premier League, obecnie zajmuje drugie miejsce. Arsenal ma nad obecnymi mistrzami Anglii przewagę już ośmiu punktów.

Nic zatem dziwnego, że Pep Guardiola najadł się strachu, gdy we wtorek w treningu zespołu nie wziął udziału Kevin De Bruyne. Reprezentant Belgii jest nieprzerwanie w wysokiej formie. Podczas niedawnej porażki w derbach Manchesteru, to właśnie on asystował przy jedynym trafieniu Obywateli.

Daily Mail donosi jednak, że szkoleniowiec Manchesteru City jest optymistą w kwestii powrotu 31-latka do zdrowia. Zespół nie może pozwolić sobie na kolejną utratę punktów, jeśli wciąż marzy o obronie tytułu. Wtorkowy trening przyniósł też Guardioli dwie pozytywne informacje. Do pełnej dyspozycji wracają Ruben Dias oraz John Stones. Portugalczyk doznał kontuzji jeszcze na Mistrzostwach Świata w Katarze, z kolei Anglika ominął wyjazd na Old Trafford. Do niedawna podstawowa para stoperów po raz ostatni wystąpiła razem we wrześniu.

Kevin De Bruyne rozegrał w tym sezonie 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i 16 asyst.

