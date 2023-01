PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool zdołał skromnie pokonać na wyjeździe Wolverhampton Wanderers (1:0) w powtórzonym meczu 1/32 finału Pucharu Anglii. Po zakończeniu spotkania Juergen Klopp przyznał, że po ostatnich wynikach jego zespół potrzebował takiej reakcji.

Liverpool wygrał na Molineux (1:0) po pięknym golu Harveya Elliotta

Dzięki temu The Reds awansowali do 1/16 finału Pucharu Anglii

Klopp pochwalił drużynę za odpowiednią reakcję

“To był dla nas ważny znak”

Liverpool zdecydowanie nie rozgrywa wymarzonego sezonu. Licząc tylko od początku roku, The Reds przegrali wysoko oba mecze w Premier League – przeciwko Brentfordowi (1:3) oraz Brightonowi (0:3), a także zremisowali u siebie z Wolverhampton w Pucharze Anglii. We wtorek, w powtórzonym meczu, zdołali jednak skromnie pokonać Wilki (1:0) i awansować do 1/16 finału. Po spotkaniu Juergen Klopp chwalił swoich podopiecznych.

– Wszyscy dobrze zareagowali. To była reakcja, której potrzebowaliśmy. Mecz był tym razem zupełnie inny. Naprawdę cieszę się z tego powodu. Wszystkie indywidualne występy były dobre. Zagrali dobrze, a po meczu powiedziałem chłopakom, że tak można się czuć, kiedy gra się dobrze i wygrywa. Dlatego jesteśmy całkiem szczęśliwi. Tylko awansowaliśmy do kolejnej rundy, ale tylko tego chcieliśmy. To był dla nas bardzo ważny znak, pokazujący, że te rzeczy są możliwe – powiedział niemiecki szkoleniowiec. – Przed nami wielki mecz [przeciwko Chelsea – przyp. PP]. Gdybyśmy tam zagrali, tak jak ostatnio, nie wiem, co ludzie myśleliby jeszcze przed pójściem na stadion. Byliśmy kompaktowi i wygrywaliśmy pojedynki. Graliśmy naprawdę dobrą piłkę i zdobyliśmy wyjątkową bramkę. Harvey ujrzał coś, co niewielu by zobaczyło na jego miejscu. Nie spodziewałem się strzału w tamtym momencie – dodał Klopp, chwaląc 19-letniego podopiecznego.

Liverpool zajmuje zaledwie dziewiąte miejsce w Premier League. W sobotę na Anfield Road przyjedzie dziesiąta w stawce Chelsea.

Zobacz też: Liverpool lepszy w powtórce, zadecydował piękny gol [WIDEO].

