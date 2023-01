PressFocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

W zaległym spotkaniu 7. kolejki Premier League na Craven Cottage Fulham podejmowało Chelsea. W derbach Londynu lepsi okazali się gospodarze, którzy po emocjonującym meczu pokonali The Blues.

Fulham wygrywa w derbach Londynu – The Cottagers pokonali Chelsea

Gole dla gospodarzy strzelali Willian i Carlos Vinicius, natomiast bramkę dla przyjezdnych zdobył Koulibaly

W drugiej połowie czerwoną kartkę obejrzał Joao Felix, debiutujący w barwach ekipy ze Stamford Bridge

Derby Londynu nie dla gości

Gospodarze przystępowali do tego pojedynku z pozycji siódmej ekipy w ligowej stawce. Podopieczni Marco Silvy w 18 meczach zgromadzili 28 punktów i wyprzedzali między innymi… The Blues, którzy przed czwartkowym starciem plasowali się na 10. lokacie. Drużyna prowadzona przez Grahama Pottera miała w dorobku trzy oczka i jedno spotkanie mniej.

W podstawowym składzie Fulham zabrakło Aleksandara Mitrovicia, pauzującego za nadmiar żółtych kartek. Z kolei w wyjściowej jedenastce gości znalazło się miejsce dla debiutującego Joao Felixa, który dopiero wczoraj został ogłoszony nowym zawodnikiem ekipy ze Stamford Bridge. Wśród rezerwowych Chelsea znaleźli się m.in. Benoit Badiashile, a także David Datro Fofana, czyli zimowe nabytki sześciokrotnych mistrzów Anglii.

Chelsea liczyła na przełamanie fatalnej serii, jaką rozpoczęła nowy rok. The Blues zremisowali spotkanie z Nottingham Forest i dwukrotnie musiała uznać wyższość Manchesteru City w ligowo-pucharowym dwumeczu. Drugie spotkanie londyńczycy przegrali aż 0:4 i przed wyjazdem na Craven Cottage przyprawili Grahama Pottera o ogromny ból głowy.

Derby Londynu zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy w 25. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Williana, byłego zawodnika ekipy ze Stamford Bridge. Podopieczni Marco Silvy zdołali obronić się przed rosnącym naporem Chelsea, której ataki napędzał debiutujący Joao Felix, i na przerwę zeszli z jednobramkowym prowadzeniem.

Tuż po wznowieniu gry The Blues doprowadzili do wyrównania. Najlepeiej w zamieszaniu w polu karnym Bernda Leno odnalazł się Kalidou Koulibaly, który mimo asysty kilku rywali zdołał dopaść do piłki siatki i skutecznie dobił strzał Masona Mounta. Goście złapali wiatr w żagle i regularnie nękali obrońców Fulham, a prym w ich atakach wiódł znakomicie dysponowany Joao Felix, który miał kilka okazji na zdobycie bramki.

Początek końca Chelsea wyznaczyła kontuzja Denisa Zakarii, który w 56. minucie został zmieniony przez Jorginho. Tuż po tym wydarzeniu przyjezdni grali już w dziesiątkę. Czerwoną kartką został ukarany debiutujący Joao Felix! Portugalczyk brutalnie potraktował Kenny’ego Tete i David Coote wyrzucił go z boiska.

Przewaga liczebna Fulham znalazła potwierdzenie w 73. minucie. Carlos Vinius wykorzystał niepewne wyjście Kepy i popisał się celną główką. Asystę przy tym trafieniu zapisał Andreas Pereira.

Graham Potter nie miał już nic do stracenia i na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry wprowadził na murawę czterech nowych zawodników. Jednak Chukwuemeka, Gallagher, Cucurella i Ziyech nie zdołali odmienić losów meczu i to gospodarze mogli cieszyć się z triumfu w derbach Londynu. Dzięki temu zwycięstwu Fulham wyprzedziło Liverpool i awansowało na 6. miejsce.

Fulham – Chelsea 2:1 (1:0)

25′ Willian, 73′ Carlos Vinicius – 47′ Koulibaly