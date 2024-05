SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski broni zarządu Legii. “Jest zarządzana lepiej, niż Pan sobie wyobraża”

Jarosław Królewski często bierze udział w dyskusjach w mediach społecznościowych. W sobotę po południu na portalu X prowadził zażartą wymianę zdań z dziennikarzem Przeglądu Sportowego, Markiem Wawrzynowskim. Tematem rozmowy była Legia Warszawa, a konkretniej zarząd klubu. Właściciel Wisły Kraków zareagował na wpis dziennikarza, który w odpowiedzi na niedawny wywiad Josue ocenił, że Wojskowi zarządzani są jak klubik powiatowy.

– Panie Marku, proszę przestać pierdzielić – jest zarządzana lepiej, niż Pan sobie wyobraża, mimo wyników, które obecnie osiąga. Odpychajcie dalej ludzi, którzy z upartością chcą coś długofalowo budować tym swoim pseudocontentem to zdecydowanie będzie lepiej – napisał Jarosław Królewski na portalu X.

Legia Warszawa obecnego sezonu na pewno nie zaliczy do udanych. Choć w europejskich pucharach Wojskowi awansowali do 1/16 finału Ligi Konferencji, to ponieśli tam kompromitującą porażkę z norweskim Molde. Natomiast w lidze stracili szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Aktualnie pozostała im walka o 3. miejsce i awans do kwalifikacji Ligi Konferencji. W trakcie kampanii władze klubu zdecydowały się na zmianę szkoleniowca, a zwolnionego Kostę Runjaicia zastąpił Goncalo Feio.