Imago / John Walton Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Przyszłość Mauricio Pochettino w Chelsea stoi pod znakiem zapytania

The Blues obawia się konsekwencji zwolnienia Argentyńczyka

W przypadku decyzji o rozstaniu z 51-latkiem Chelsea może naruszyć zasady finansowe Premier League

Chelsea może złamać zasady finansowe w przypadku zwolnienia Pochettino

Mauricio Pochettino znalazł się w ogniu krytyki po ostatniej porażce przeciwko Wolverhampton. Podczas kadencji Argentyńczyka drużyna nie zanotowała widocznego progresu, a ich pozycja w lidze jest daleka od oczekiwanej. Z tego powodu w mediach zaczęły pojawiać się plotki o rzekomym zwolnieniu 51-latka.

Jak poinformował portal Daily Mail kwestia rozstania z Pochettino wcale nie należy do najłatwiejszych. Przede wszystkim, jeśli The Blues zdecydują się go zwolnić, to muszą przygotować odprawę dla niego i sztabu szkoleniowego w wysokości prawie 10 milionów funtów. To z kolei może spowodować, że Chelsea naruszy zasady finansowe Premier League dot. limitu wydatków.

Pochettino pracuje w Londynie od lipca 2023 roku, gdy podpisał z klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Prowadził Chelsea jak na razie w 31 meczach, z których wygrał 15 spotkań, 5 razy zremisował i 11 razy przegrał. Średnio zdobywa 1.61 punktu na mecz.

Czytaj więcej: FC Barcelona podjęła decyzję ws. przyszłości Sergi Roberto