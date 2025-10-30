Chelsea szykuje rewolucję. Gigant zawodzi w Premier League

News Images LTD Na zdjęciu: Enzo Maresca

Andoni Iraola może zastąpić Enzo Mareskę w Chelsea

Chelsea po dziewięciu kolejkach zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli Premier League, a ostatnia porażka z Sunderlandem (1:2) na Stamford Bridge tylko pogłębiła kryzys w drużynie. Według informacji portalu „CaughtOffside”, władze londyńskiego klubu rozpoczęły wewnętrzne rozmowy na temat przyszłości Enzo Mareski, a jednym z kandydatów do jego zastąpienia ma być Andoni Iraola, obecny szkoleniowiec Bournemouth.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że część zarządu Chelsea ma coraz więcej wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza zespół pod wodzą Mareski. Krytyka dotyczy przede wszystkim braku regularności w grze oraz niskiej skuteczności w ofensywie, mimo ogromnych inwestycji w kadrę. W klubie narasta przekonanie, że drużyna potrzebuje nowego impulsu.

Nazwisko Andoniego Iraoli coraz częściej przewija się w kontekście wielkich klubów. 43-letni Hiszpan wykonuje znakomitą pracę w Bournemouth, które sensacyjnie zajmuje drugie miejsce angielskiej ekstraklasie, tracąc zaledwie cztery punkty do prowadzącego Arsenalu.

Zespół Iraoli imponuje agresywnym pressingiem, płynnymi przejściami do ataku oraz doskonałą organizacją gry w defensywie. Pomimo ograniczonego budżetu, jego Bournemouth stało się jedną z najbardziej efektywnych i atrakcyjnych drużyn w lidze.

Choć Todd Boehly i zarząd Chelsea deklarują poparcie dla Mareski, coraz mniej osób wierzy, że cierpliwość właściciela potrwa długo. The Blues przegrali trzy z ostatnich pięciu meczów ligowych. The Blues już w 10. kolejce Premier League zagrają na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur.