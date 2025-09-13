Cash i spółka biją niechlubny rekord. Aston Villa razi nieskutecznością

20:50, 13. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Aston Villa Statto [X]

Aston Villa po czterech meczach w Premier League wciąż nie ma ani jednego gola na swoim koncie. Matty Cash i spółka są piątą drużyną w lidze angielskiej, która może pochwalić się takim niechlubnym wynikiem.

Matty Cash
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa bez gola po czterech meczach Premier League

Aston Villa nie zaliczy początku sezonu w Premier League do udanych. W czterech meczach podopieczni Unaia Emery’ego zdobyli zaledwie dwa punkty, remisując z Newcastle i Evertonem. W pozostałych dwóch spotkaniach przegrali z Crystal Palace i Brentford. Warto dodać, że za każdym razem nie byli w stanie zdobyć ani jednego gola, tracąc przy okazji cztery bramki.

Słaby start i 19. miejsce w tabeli to nie jedyne zmartwienie zespołu z Birmingham. Jak wyliczył profil Aston Villa Statto na portalu X The Villans wyrównali właśnie niechlubny rekord Premier League. Drużyna, w której gra Matty Cash została piątym zespołem w historii ligi angielskiej, który nie zdobył żadnego gola w czterech pierwszych meczach ligowych.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W tym gronie obok Aston Villi są także: Sheffield Wednesday (1993/94), Newcastle (2005/06), Swansea (2011/12) i Crystal Palace (2017/18). Najbliższą okazję do przełamania złej passy będą mieć za tydzień w niedzielę, gdy zmierzą się z Sunderlandem. W środku tygodnia czeka ich jeszcze rywalizacja w Carabao Cup, gdzie o awans do następnej rundy zagrają z Brentford.

Matty Cash jak na razie wystąpił we wszystkich czterech meczach. Co więcej, w trzech przypadkach spędził na boisku pełne dziewięćdziesiąt minut. Tylko w starciu z Crystal Palace został zmieniony wcześniej, bowiem w 74 minucie. Na swoim koncie ma dwie żółte kartki.

POLECAMY TAKŻE

Jadon Sancho
Jadon Sancho nadal rozchwytywany. Pojawił się konkretny kierunek
Joel Ordonez
Chelsea zagięła parol na reprezentanta Ekwadoru. Spora konkurencja
Łukasz Fabiański
Fabiański z sensacyjnym powrotem? Polak może zostać w Premier League