Cash i spółka biją niechlubny rekord. Aston Villa razi nieskutecznością

Aston Villa po czterech meczach w Premier League wciąż nie ma ani jednego gola na swoim koncie. Matty Cash i spółka są piątą drużyną w lidze angielskiej, która może pochwalić się takim niechlubnym wynikiem.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa bez gola po czterech meczach Premier League

Aston Villa nie zaliczy początku sezonu w Premier League do udanych. W czterech meczach podopieczni Unaia Emery’ego zdobyli zaledwie dwa punkty, remisując z Newcastle i Evertonem. W pozostałych dwóch spotkaniach przegrali z Crystal Palace i Brentford. Warto dodać, że za każdym razem nie byli w stanie zdobyć ani jednego gola, tracąc przy okazji cztery bramki.

Słaby start i 19. miejsce w tabeli to nie jedyne zmartwienie zespołu z Birmingham. Jak wyliczył profil Aston Villa Statto na portalu X The Villans wyrównali właśnie niechlubny rekord Premier League. Drużyna, w której gra Matty Cash została piątym zespołem w historii ligi angielskiej, który nie zdobył żadnego gola w czterech pierwszych meczach ligowych.

W tym gronie obok Aston Villi są także: Sheffield Wednesday (1993/94), Newcastle (2005/06), Swansea (2011/12) i Crystal Palace (2017/18). Najbliższą okazję do przełamania złej passy będą mieć za tydzień w niedzielę, gdy zmierzą się z Sunderlandem. W środku tygodnia czeka ich jeszcze rywalizacja w Carabao Cup, gdzie o awans do następnej rundy zagrają z Brentford.

◉ Sheffield Wednesday (1993-94)

◉ Newcastle (2005-06)

◉ Swansea (2011-12)

◉ Crystal Palace (2017-18)

◉ Aston Villa (2025-26) 🆕



Matty Cash jak na razie wystąpił we wszystkich czterech meczach. Co więcej, w trzech przypadkach spędził na boisku pełne dziewięćdziesiąt minut. Tylko w starciu z Crystal Palace został zmieniony wcześniej, bowiem w 74 minucie. Na swoim koncie ma dwie żółte kartki.