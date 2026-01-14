Carrick nowym trenerem Man United. Zdradził receptę na sukces

Michael Carrick do końca sezonu będzie tymczasowym trenerem Man United. W pierwszym wywiadzie zaznaczył, że chce grać atrakcyjny futbol, ale najważniejsze będą wyniki.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick: Chcę, żeby Manchester United grał atrakcyjny futbol

Manchester United dokonał wyboru tymczasowego trenera, ogłaszając, że stery do końca sezonu przejmie Michael Carrick. Nowy szkoleniowiec to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. W przeszłości był jednym z kluczowych zawodników Sir Alexa Fergusona.

Walkę o posadę wygrał z byłym kolegą z szatni, a zarazem byłym menedżerem Czerwonych Diabłów. Przez moment faworytem do zastąpienia Rubena Amorima był Ole Gunnar Solskjaer. Zdecydować miał jednak fakt, że Anglik przyjął umowę bez większych negocjacji. W rozmowie z klubowymi mediami zdradził, że chce podnieść poziom zespołu. Zamierza to zrobić w sposób, w jaki lubi najbardziej, czyli przez rozwijanie indywidualne piłkarzy.

– Chcesz wygrywać mecze, to oczywiste, wszyscy chcemy wygrywać. Są różne drogi, różne scenariusze i sytuacje w trakcie spotkań, które sprawiają, że czasem musisz grać w określony sposób, ale dla mnie najważniejsza jest praca z zawodnikami. Uwielbiam z nimi pracować i pomagać im rozwijać się indywidualnie, bo to w efekcie powinno podnosić poziom całego zespołu – zaczął Michael Carrick.

Carrick odniósł się także do stylu gry, jaki chce wprowadzić. Za kadencji Portugalczyka wielu ekspertów, a także kibiców krytykowało system gry byłego trenera. 44-latek zapewnia, że chce, aby jego drużyna grała atrakcyjną piłkę z odwagą i energią. Nie zapomina jednak, że najważniejsze za jego kadencji będą wyniki w Premier League.

– Oczywiście wiem, że na końcu liczą się wyniki. Mam nadzieję, że będziemy grać naprawdę atrakcyjny futbol, pozytywnie, z odwagą i energią, dając ludziom radość z oglądania. Chcę zrywać się z miejsca na ławce. Chcę czerpać przyjemność z patrzenia, jak chłopaki grają, a wyniki muszą iść z tym w parze – powiedział nowy trener, cytowany przez stronę manutd.com.