Man United wskazał wymarzonego trenera. Wygrał Ligę Mistrzów

16:31, 13. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Daily Star

Manchester United zatrudnił tymczasowego szkoleniowca, ale wciąż szuka stałego trenera. Według portalu Daily Star klub wskazał idealnego kandydata. Ma nim być Luis Enrique.

Bruno Fernandes i Matheus Cunha
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes i Matheus Cunha

Enrique wymarzonym trenerem Man United

Manchester United na początku stycznia postanowił pożegnać się z trenerem. Ruben Amorim został zwolniony, a chwilowo zastąpił go Darren Fletcher. W tym czasie włodarze z Old Trafford prowadzili rozmowy z kandydatami na szkoleniowca tymczasowego. Tym został Michael Carrick, który poprowadzi drużynę do końca sezonu. Kto usiądzie na ławce trenerskiej w następnej kampanii?

Odpowiedzi na to pytanie nie zna jeszcze nikt. Natomiast w mediach krążą różne nazwiska. Jakiś czas temu Daily Star podało do wiadomości publicznej listę życzeń Czerwonych Diabłów na nowego trenera. Znalazł się na niej m.in. Carlo Ancelotti.

Oprócz niego byli na niej również Thomas Tuchel i Mauricio Pochettino. Ten sam portal dotarł do kolejnych ciekawych informacji. Otóż okazuje się, że w walce o posadę na Old Trafford wyłonił się poważny faworyt. Wymarzonym trenerem Man United ma być Luis Enrique. Hiszpański taktyk to obecnie główny cel pionu sportowego, który odpowiada za zatrudnienie szkoleniowca od sezonu 2026/2027.

W kręgu zainteresowań wciąż pozostają wspomniani wcześniej Ancelotti, Tuchel i Pochettino. Cała trójka obecnie pracuje z drużynami narodowymi, z którymi weźmie udział w Mistrzostwach Świata 2026. Z kolei Enrique od 2023 roku jest trenerem Paris Saint-Germain. W poprzednim sezonie wygrał z nimi Ligę Mistrzów. Do tego dołożył dwa zwycięstwa w Ligue 1 oraz Puchar Interkontynentalny.

