Carragher uderzył w gwiazdy w Liverpoolu. Padły mocne słowa

09:56, 23. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sports

Liverpool ma za sobą cenne zwycięstwo nad Nottingham Forest w trakcie minionego weekendu. Tymczasem ostatnio mocną opinią o gwiazdach The Reds podzielił się Jamie Carragher.

Jamie Carragher
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jamie Carragher

Jamie Carragher o Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli Premier League. Jednocześnie ekipa Arne Slota wciąż walczy o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, legitymując się na dziś dokładnie takim samym dorobkiem punktowym jak Chelsea czy Manchester United. Tymczasem ciekawymi przemyśleniami podzielił się były reprezentant Anglii.

– To z pewnością jedna z największych kradzieży, jakie widziałem w tym sezonie Premier League. Rio Ngumoha wszedł na boisko w 77. minucie i w 15 minut zrobił więcej niż Cody Gakpo i Mohamed Salah przez cały mecz. Ten facet zmienił grę. Musi zacząć grać już teraz. Naprawdę jest dobry – przekonywał Jamie Carragher w Sky Sports.

17-letni zawodnik to młodzieżowy reprezentant Anglii, którego wartość już teraz wynosi 15 milionów euro. Ngumoha to piłkarz, który do pierwszej drużyny Liverpoolu trafił latem minionego roku. Jak na razie wystąpił w tej kampanii w dziewięciu meczach Premier League i dwóch w Lidze Mistrzów. Strzelił w tych spotkaniach jednego gola.

The Reds natomiast już za tydzień zmierzą się w roli gospodarza z West Hamem United w ramach 28. kolejki ligi angielskiej. Liverpool rozpocznie rywalizację o godzinie 16:00. Ogólnie drużyna Slota może pochwalić się jak na razie trzema zwycięstwami z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki.

