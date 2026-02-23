Barcelona ostrzyła sobie zęby. Wyciekły konkretne informacje

FC Barcelona chce niebawem wzmocnić się w ataku. Nie brakuje spekulacji łączących Harry Kane z Katalończykami. Konkretne wieści przekazał dziennikarz Florian Plettenberg.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane nie dla Barcelony? Anglik ma jasny plan

FC Barcelona w trakcie minionego weekendu wykorzystała potknięcie Real Madryt i wróciła na pierwsze miejsce w tabeli La Liga. Tymczasem w mediach nie brakuje doniesień dotyczących planów transferowych Katalończyków. Konkretne informacje przekazał natomiast dziennikarz Florian Plettenberg ze Sky.

Źródło odniosło się do informacji, które sugerowały, że Harry Kane może trafić do Barcy. W jednoznaczny sposób Plettenberg zdementował te wieści.

„Nowe plotki łączące Harry’ego Kane’a z Barceloną są nieprawdziwe. Niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, transfer do Barcelony tego lata nie jest obecnie planowany. Jest nierealny” – napisał insider na platformie X.

„Bayern Monachium nadal jest zainteresowany przedłużeniem jego kontraktu do 2028 lub 2029 roku. Wstępne negocjacje już się rozpoczęły, a sam Kane jest otwarty na podpisanie nowej umowy” – uzupełnił Plettenberg.

Zawodnik z niezwykłą skutecznością

32-latek trafił do ekipy z Allianz Arena w sierpniu 2023 roku. Bayern na transfer z udziałem Kane’a wyłożył z kolei 95 milionów euro. W tym sezonie 112-krotny reprezentant Anglii wystąpił łącznie w 36 spotkaniach, notując w nich 43 trafienia. Ponadto na koncie zawodnika jest pięć asyst.

Kane okazję na poprawę swojego bilansu może mieć natomiast za tydzień w hicie Bundesligi. Monachijczycy zmierzą się wówczas z Borussią Dortmund na Signal Iduna Park. Spotkanie odbędzie się w sobotę 28 lutego o godzinie 18:30.