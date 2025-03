Cancelo skomentował rzekomy konflikt z Guardiolą. Powiedział wprost

Joao Cancelo w rozmowie z "Canal 11", którą cytuje kataloński "Sport" odsłonił kulisy swojego odejścia z Manchesteru City. Zawodnik podkreślił, że nie doszło do konfliktu z trenerem Pepem Guardiolą. Powodem były natomiast różne oczekiwania.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo otwarcie o odejściu z Manchesteru City

Joao Cancelo jest obecnie zawodnikiem Al-Hilal, ale największą sławę zyskał w Manchesterze City, gdzie pracował pod okiem Josepa Guardioli od 2019 roku. Choć media spekulowały o rzekomym ostrym konflikcie między nimi, Portugalczyk stanowczo zapewnia, że tak nie było. – Nie chciałem dłużej zostać w Manchesterze City i oni też nie chcieli, żebym został – wyjaśnił w wywiadzie dla “Canal 11”, dodając, że decyzja o opuszczeniu Etihad Stadium wynikała z niezgodności wizji gry oraz jego silnego charakteru.

W rozmowie z dziennikarzami Cancelo podkreślił, że praca z Guardiolą przyczyniła się do znacznego rozwoju jego umiejętności. – Dla mnie jest geniuszem, zmienił moje postrzeganie piłki nożnej i otworzył oczy na zupełnie nowe aspekty gry – przyznał obrońca. Mimo transferów do Bayernu, a następnie do Barcelony, ostatecznie znalazł się w Al-Hilal, gdzie kontynuuje karierę. Piłkarz wspomina jednak, że najlepsze chwile spędził właśnie pod skrzydłami katalońskiego szkoleniowca.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Manchester City rozstał się z Portugalczykiem za wspólnym porozumieniem, gdy nie udało się utrzymać go dłużej w Barcelonie. Według Cancelo, obie strony doszły do wniosku, że dalsza współpraca w Anglii nie ma sensu, skoro pojawiły się różnice nie do pogodzenia w kwestii stylu gry i roli zawodnika w zespole. – Tylko jedno jest pewne: nie byliśmy wrogami, a nasze drogi zwyczajnie musiały się rozejść – zadeklarował piłkarz.