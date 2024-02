Źródło: One Football

Chelsea w środku tego tygodnia wygrała w krajowym pucharze z Aston Villa (3:1). Nie zmienia to jednak faktu, że szału w tym sezonie w grze The Blues pod wodzą Mauricio Pochettino nie ma. Jednocześnie nie można wykluczyć, że latem dojdzie do roszady na stanowisku menedżera stołecznej ekipy. Głos zabrał w tej sprawie Emmanuel Petit.