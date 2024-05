Brighton przygotował plan B ws. wyboru trenera. Fani mogą być w szoku

Brighton może zaskoczyć wyborem trenera, jeśli nie uda się im podpisać kontraktu z Kieranem McKenną. Dziennik The Times uważa, że w takim wypadku do klubu wróci Graham Potter.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Brighton & Hove Albion

Graham Potter planem B dla Brighton

Brighton bierze udział w walce o sprowadzenie utalentowanego trenera. Kieran McKenna po wywalczeniu sensacyjnego awansu z Ipshwich Town do Premier League może przebierać w ofertach. O zatrudnieniu Irlandczyka myśli kilka klubów w tym m.in. Chelsea oraz Manchester United. Jeśli drużynie z Amex Stadium nie uda się zakontraktować 38-latka, wtedy władze Mew mogą zdecydować się na zaskakujący ruch i sprowadzić z powrotem byłego menadżera.

Dziennik The Times uważa, że w przypadku braku porozumienia z McKenną to Graham Potter po raz drugi przejmie rolę trenera Brighton. Anglik jest ojcem sukcesów Mew, które pod jego wodzą stały się drużyną regularnie walczącą o awans do europejskich pucharów. Właściciel klubu uważa, że Potter to menadżer, który może zagwarantować kontynuację dynamiki oraz dobrej gry. Powrót 49-latka do Brighton z całą pewnością ucieszy miejscowych fanów.

Potter pracował w klubie w latach 2019-2022. Podczas pierwszego doświadczenia z Mewami prowadził zespół w 134 meczach, z których wygrał 43 spotkania. Przygodę z Brighton zakończył na początku września 2022 roku, gdy zdecydował się przyjąć posadę trenera w Chelsea. W Londynie jednak długo nie pracował, bowiem po zaledwie siedmiu miesiącach został zwolniony. Od tego momentu pozostaje bez pracy. Choć w trakcie aktualnej kampanii był przymierzany do kilku klubów, nie zdecydował się na nowe wyzwanie.