Manchester City ma zamiar przedłużyć o kolejny rok kontrakt ze Scottem Carsonem, który pełni rolę trzeciego bramkarza w zespole The CItizens - ujawnił Jack Gaughan na łamach Daily Mail.

PressFocu Na zdjęciu: Scott Carson

Scott Carson zostanie w Manchesterze City

Zapewne nie każdy ma świadomość, że w kadrze Manchesteru City znajduje się taki zawodnik jak Scott Carson. 38-letni bramkarz na Etihad Stadium przeprowadził się w 2019 roku, na początku został wypożyczony z Derby County, a następnie przeszedł do drużyny The Citizens na zasadzie wolnego transferu. Bardzo doświadczony golkiper od tamtej pory w koszulce Obywateli rozegrał łącznie… 2 mecze, wpuścił 3 bramki i zachował 1 czyste konto.

Kontrakt Scotta Carsona obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku, a według Jacka Gaughana z brytyjskiego dziennika “Daily Mail” strony mają zamiar kontynuować współpracę. Trzeci w hierarchii bramkarz zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę w nadchodzących tygodniach najprawdopodobniej przedłuży umowę z Manchesterem City o kolejny sezon, co oznacza, że zostanie w ekipie mistrza Premier League do 30 czerwca 2025 roku.

Scott Carson, który jest czterokrotnym reprezentantem Anglii, mimo marginalnej roli może pochwalić się ogromnymi sukcesami. Z Manchesterem City czterokrotnie wygrał rozgrywki ligowe i raz sięgnął po Ligę Mistrzów, którą w kampanii 2004/2005 zdobył również jako zawodnik Liverpoolu. W piłkarskim CV posiada także Aston Villę, West Bromwich Albion oraz Leeds United.