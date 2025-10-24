Benjamin Sesko spełnił swoje marzenie. „Płonąłem z ekscytacji”

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Sesko o transferze do Manchesteru United: Spełniłem marzenie

Benjamin Sesko podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeszedł z Lipska do Manchesteru United. Kwota tej transakcji wyniosła aż 75 milionów euro, co czyni go najdroższym słoweńskim piłkarzem w historii. Kibice ekipy Czerwonych Diabłów wiążą z nim ogromne nadzieje – ma być napastnikiem, który wreszcie zapewni drużynie kilkadziesiąt goli w sezonie. 22-letni snajper udzielił ostatnio wywiadu stacji „Sky Sports”, w którym opowiedział o kulisach swojego transferu na Old Trafford oraz o pierwszych tygodniach w nowym otoczeniu.

– Kiedy usłyszałem, że mogę przenieść się do Manchesteru United… płonąłem z ekscytacji. Szczerze mówiąc, to nie tylko moje marzenie, ale również każdego innego piłkarza. To coś, co chcesz osiągnąć w swojej karierze. Twój świat zmienia się, gdy trafiasz na Old Trafford. Uwielbiam tutaj być. Oczywiście, presja jest duża, ale traktuję ją jako przywilej. To coś dobrego, co daje ci dodatkową motywację – powiedział Sesko w rozmowie z dziennikarzami Sky Sports.

Benjamin Sesko w barwach Manchesteru United rozegrał dotychczas 9 spotkań, w których zdobył 2 bramki. Choć statystyki nie powalają, to dopiero początek jego przygody w Premier League i adaptacji do nowego środowiska. 45-krotny reprezentant Słowenii zapracował na transfer do Anglii świetnymi występami w Bundeslidze, gdzie w koszulce zespołu Byków pojawił się boisku w 64 meczach, strzelił 27 goli i zanotował 7 asyst. W Manchesterze liczą, że wkrótce pokaże pełnię swojego potencjału.