Arsenal zatrzymał gwiazdora. Został najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie

Bukayo Saka podpisał nowy kontrakt z Arsenalem do 2031 roki - donosi BBC Sport. Nowa tygodniówka Anglika ma wynosić 300 tysięcy funtów. Oznacza to, że będzie najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bukayo Saka najlepiej opłacanym piłkarzem Arsenalu

Arsenal jest na dobrej drodze, aby w końcu po latach prób i błędów zdobyć upragnione mistrzostwo Anglii. Po 26. kolejkach zajmują 1. miejsce w Premier League, ale przewaga nad drugi Manchesterem City stopniała tylko do czterech punktów. Gdy na boisku trwa walka o tytuł, zarząd pracuje w pocie czoła nad zatrzymaniem kluczowych zawodników, aby zabezpieczyć przyszłość klubu.

Z informacji, jakie podał Sami Mokbel z serwisu BBC Sport, wynika, że nowy kontrakt z klubem podpisał Bukayo Saka. Obecna umowa obowiązywała tylko do czerwca 2027 roku. Nowe porozumienie ma być ważne przez następne pięć lat do czerwca 2031 roku.

Warto dodać, że ustne porozumienie na linii Arsenal – Saka zostało osiągnięte już kilka miesięcy temu. Teraz sfinalizowano negocjacje, a obie strony miały złożyć podpis pod kontraktem. Anglik, podpisując nową umowę, został najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie. Co więcej, nikt w historii nie zarabiał tyle, ile on będzie inkasował. Kanonierzy dali mu tygodniówkę o wartości 300 tysięcy funtów.

Saka to wychowanek Arsenalu, w którym gra od 2008 roku. 24-latek przeszedł przez wszystkie kategorie wiekowe, aż w 2019 roku zadebiutował w dorosłej drużynie. Łącznie ma na swoim koncie 296 występów, 77 goli i 78 asyst.