Arsenal górą w derbach Londynu! Eze show [WIDEO]

19:29, 23. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Arsenal w niedzielnym hicie podejmował Tottenham Hotspur. Kanonierzy stanęli na wysokości zadania, ponieważ pokonali swojego lokalnego rywala rezultatem 4:1.

Piłkarze Arsenalu
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal pokonał Tottenham Hotspur

Niedzielne zmagania w ramach 12. kolejki rozgrywek Premier League kończyły się od meczu na szczycie. Arsenal przed własną publicznością podejmował Tottenham Hotspur. Mecze derbowe zawsze budzą spore emocje i nie inaczej było tym razem. Jednak w lepszej sytuacji znajdują się Kanonierzy, którzy zasiadają na fotelu lidera ligi. Podopieczni Thomasa Franka natomiast przeplatają dobre mecze z tymi złymi.

Od pierwszych minut rywalizacja układała się po myśli Arsenalu. Wicemistrzowie Anglii jednak na pierwsze trafienie musieli czekać do 36. minuty. Na listę strzelców wpisał się wówczas Leandro Trossard. Kanonierzy jeszcze przed przerwą zdołali podwyższyć prowadzenie. A autorem trafienia na 2:0 był Eberechi Eze.

Druga odsłona rozpoczęła się od mocnego ciosu Arsenalu. Bardzo szybko rezultat spotkania podwyższył Eberechi Eze, który tego dnia miał sporo do powiedzenia.

Tottenham Hotspur nie załamał się i w 55. minucie strzelił kontaktowego gola. Do siatki trafił Richarlison. Brazylijczyk dał nadzieję Kogutom, ale drużyna kompletnie nie poszła za ciosem.

W 76. minucie miejscowi kibice eksplodowali z radości. Arsenal znów osiągnął trzybramkową przewagę. Na listę strzelców wpisał się Eberechi Eze, który tym samym skompletował hat-tricka. Anglik w zasadzie zakończył emocje w derbach Londynu i zapewnił niezwykle ważny triumf Kanonierom, którzy umocnili się na fotelu lidera Premier Laague.

W kolejnym spotkaniu Arsenal zagra przed własną publicznością z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Tottenham Hotspur natomiast w tych samych rozgrywkach zmierzy się na wyjeździe z Paris Saint-Germain.

Arsenal – Tottenham Hotspur 4:1

Trossard (36′) – Eze (41′, 46′, 76′) – Richarlison (55′)

POLECAMY TAKŻE

Enzo Maresca
Chelsea i Arsenal walczą o gwiazdę. Chce go nawet Barcelona
Mikel Arteta
Arsenal chce reprezentanta Niemiec. W grze 60 mln euro
Manchester City - Liverpool
Premier League pod presją finansową. Zapadła ważna decyzja