Imago / Katie Chan Na zdjęciu: Cedric Soares

Cedric odejdzie po sezonie z Arsenalu

Arsenal rozpoczął budowę kadry na przyszły sezon. W planach Mikela Artety zabrakło miejsca dla jednego z prawych obrońców. Jak poinformował Fabrizio Romano wraz z wygaśnięciem kontraktu z klubem pożegna się Cedric Soares.

Portugalczyk na Emirates Stadium trafił zimą 2020 roku w ramach wypożyczenia z Southampton. Pół roku później Arsenal podpisał z nim kontrakt na zasadzie wolnego transferu. 32-letni zawodnik wielkiej kariery w Londynie nie zrobił, od momentu dołączenia do zespołu zagrał 64 mecze. Największym sukcesem z Kanonierami był triumf w meczu o Tarczę Wspólnoty.

W poprzednim sezonie przez pół roku był wypożyczony do Fulham, a po powrocie do Arsenalu miał ogromne problemy z wywalczeniem sobie miejsca w składzie. Bieżąca kampania to zaledwie 5 występów we wszystkich rozgrywkach.

Póki co nie wiadomo, gdzie ostatecznie trafi Cedric. Mimo to mistrz Europy z 2016 roku z reprezentacją Portugalii nie może narzekać na brak zainteresowania. 32-latek jest w orbicie zainteresowań kilku europejskich klubów.