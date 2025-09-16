Arsenal poważnie osłabiony przed Ligą Mistrzów. Pięciu graczy nieobecnych

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta potwierdza pięć nieobecności Arsenalu

Arsenal przed wrześniową przerwą na kadrę przegrał w hicie 3. kolejki Premier League z Liverpoolem (0:1) na Anfield Road. Bohaterem mistrzów Anglii został Dominik Szoboszlai, który strzelił gola z rzutu wolnego. W miniony weekend Kanonierzy szybko otrząsnęli się po porażce, pewnie pokonując przed własną publicznością Nottingham Forest (3:0). Do siatki trafili Martin Zubimendi (dwie bramki) oraz Viktor Gyokeres, którzy latem dołączyli do londyńczyków z Realu Sociedad i Sportingu Lizbona.

Już we wtorek, 16 września, aktualni wicemistrzowie Anglii zmierzą się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mikel Arteta przed tym spotkaniem potwierdził, że aż pięciu kluczowych zawodników nie będzie mogło wziąć udziału w meczu. Na liście nieobecnych znaleźli się: Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Ben White oraz Kai Havertz.

Mimo osłabień hiszpański menedżer pozostaje optymistą i podkreśla siłę drużyny, którą udało mu się zbudować. – Mamy wielkie szczęście, że piłkarze chcą teraz przechodzić do Arsenalu. To niesamowita siła, którą zbudowaliśmy i która daje nam największe szanse – przyznał Arteta.

Początek wtorkowego meczu na Estadio San Mames zaplanowano na godzinę 18:45. Kanonierzy czekają intensywne dni, ponieważ już w najbliższy weekend zmierzą się z Manchesterem City w szlagierze 5. kolejki Premier League.