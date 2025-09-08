Arsenal ma odpowiedź na Yamala. Wielki talent w Premier League

Lamine Yamal to obecnie największa gwiazda młodego pokolenia futbolu. Według "The Athletic", 15-letni Max Dowman z Arsenalu ma porównywalne umiejętności do zawodnika Barcelony.

Max Dowman porównywany do Lamine Yamala. To diament z Anglii

Arsenal słynie ze swojej akademii piłkarskiej, która wypuszcza świetnie wyszkolonych zawodników. Bukayo Saka jest dziś gwiazdą Kanonierów i reprezentacji Anglii. Teraz do grona największych nadziei klubu dołącza 15-letni Max Dowman, który staje się jednym z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia w europejskim futbolu.

Wychowanek Arsenalu błyszczy nie tylko w drużynie Mikela Artety, ale także w młodzieżowej kadrze. Jego ostatni występ w meczu Anglia U19 – Hiszpania U19 (3:3) wywołał ogromne poruszenie wśród skautów największych klubów. Według „The Athletic”, na trybunach obecni byli przedstawiciele Barcelony, Milanu, Bayeru Leverkusen, Chelsea, Manchesteru City i Manchesteru United.

Skauci byli wręcz zdumieni jakością gry Dowmana, porównując go nawet do Lamine Yamala. 18-letn talent z Barcelony jest obecnie wymieniany w kontekście Złotej Piłki. W ubiegłym sezonie ofensywny pomocnik strzelił gola w barwach Kanonierów w wieku 14 lat, 8 miesięcy i 19 dni w młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Dowman urodził się w 2009 roku. W tym sezonie został drugim najmłodszym piłkarzem w historii Arsenalu, który zadebiutował w Premier League. W meczu 2. kolejki przeciwko Leeds United (5:0) wywalczył rzut karny, który na gola zamienił Viktor Gyokeres. Już teraz zawstydza graczy pierwszego zespołu swoją odwagą, techniką i chłodną głową. W Anglii mówi się o nim jako o „ukrytym diamencie”, który dopiero zaczyna błyszczeć.