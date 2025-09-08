Lamine Yamal dostanie Złotą Piłkę?! Mbappe odpowiedział

Lamine Yamal według wielu ekspertów jest faworytem do zdobycia Złotej Piłki. W rozmowie z portalem Tele Foot zapytany o to został Kylian Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt udzielił wymijającej odpowiedzi.

Mbappe odpowiedział na pytanie o Złotą Piłkę dla Yamala

Złota Piłka za 2025 roku niebawem zostanie przyznana. Coroczny plebiscyt odbędzie się 22 (września) w paryskim Theatre du Chatelet. Faworytów do zdobycia najbardziej prestiżowego wyróżnienia indywidualnego w piłce nożnej jest trzech. Największe szanse mają: Lamine Yamal, Raphinha i Ousmane Dembele. Dla przypomnienia rok temu nagroda trafiła w ręce piłkarza Man City – Rodriego.

Przed zbliżającą się galą piłkarze często są pytani, o to, kto ich zdaniem otrzyma Złotą Piłkę. Ostatnio na podobne pytanie odpowiedział Kylian Mbappe, który postawił na kolegę z reprezentacji, czyli Ousmane Dembele. „Gdyby to ode mnie zależało, przywiózłbym mu trofeum prosto do domu” – mówił w rozmowie z Tele Foot. Nie zabrakło również wątku dot. Lamine Yamala, czyli gwiazdy Barcelony.

– Lamine Yamal? To bardzo dobry zawodnik, ale gra w Barcelonie, więc nie możemy nic powiedzieć, ale tak, to świetny piłkarz – powiedział Kylian Mbappe w rozmowie z francuskim portalem Tele Foot.

Na ten moment trudno wskazać wyraźnego faworyta. Niewykluczone, że różnica w głosach będzie naprawdę niewielka. Jak dotąd najmniejsza różnica pomiędzy zwycięzcą a drugim miejscem to siedem głosów. Taką przewagą kilku głosów w 2019 roku Złotą Piłkę wygrał Leo Messi, wyprzedzając Virgila Van Dijka.