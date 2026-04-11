Arsenal na fali, a Arteta przemówił. Kibice czekali na te słowa

Mikel Arteta o swojej przyszłości

Arsenal został przejęty przez Mikela Artetę w grudniu 2019 roku. Hiszpan wcześniej pracował natomiast jako asystent trenera w Manchester City. Prowadził również Everton. Tymczasem ostatnio doświadczony szkoleniowiec pozwolił sobie na kilka słów na temat swojej przyszłości w klubie.

– Jestem całkowicie oddany temu klubowi. Jestem bardzo szczęśliwy i czuję się świetnie. Mojej rodzinie wiedzie się dobrze. Wciąż mam wiele ambicji i celów, które chcę osiągnąć w tym klubie piłkarskim i jesteśmy teraz w świetnej sytuacji – mówił Arteta cytowany przez oficjalną stronę internetową The Gunners.

– Powtórzę to, co powiedziałem kibicom: pakujcie lunch, pakujcie kolację. Chodzi o jutro, a dla mnie właśnie o to chodzi w tej pracy. Chodzi o teraźniejszość i o to, co robisz dzisiaj. Musisz dawać z siebie wszystko i czuć, że jesteś kimś, kto potrafi poprowadzić drużynę i inspirować ją do wielkich osiągnięć dla klubu. Właśnie tak się teraz czuję i mam nadzieję, że to uczucie utrzyma się przez resztę tygodnia i że sezon zakończy się świetnym wynikiem – dodał trener.

Londyńska ekipa w sobotnie popołudnie zmierzy się w roli gospodarza z AFC Bournemouth. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi z kolei o godzinie 13:30. Obie ekipy po raz pierwszy w tej kampanii rywalizowały ze sobą w styczniu. Wówczas górą był Arsenal, wygrywając różnicą jednego trafienia (3:2). Ogólnie w trzech ostatnich starciach między ekipami dwa razy górą był najbliższy rywal Kanonierów. Tymczasem po raz ostatni Arsenal wygrał u siebie z Bournemouth w maju 2024 roku (3:0).