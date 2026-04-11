Nieoczekiwany komunikat z Niemiec. Salah poza planami giganta

Mohamed Salah to jeden z tych zawodników, który latem może budzić duże zainteresowanie na rynku transferowym. Ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał natomiast Christian Falk.

Mohamed Salah nie dla Bayernu Monachium

Mohamed Salah już wcześniej ogłosił, że po zakończeniu trwającej kampanii nie będzie kontynuował swojej kariery w Liverpoolu. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat tego, na jaki ruch zdecyduje się reprezentant Egiptu latem. Ostatnio pojawiły się sygnały, że piłkarzem miał się interesować jeden z gigantów Bundesligi. Tymczasem jasny przekaz wyraził dziennikarz Christian Falk.

– To nieprawda. Max Eberl już jasno dał do zrozumienia, że Egipcjanin nie jest przedmiotem rozmów w Bayernie Monachium. Nie ma oferty za Salaha. To po prostu nieprawda – mówił znany insider cytowany przez portal TEAMtalk.

Falk jednocześnie przekazał też wieści w kontekście innego potencjalnego transferu Bawarczyków.

– Bazoumana Toure? Bayern może rozpocząć z nim rozmowy. Jeśli oba kluby są zainteresowane gwiazdą TSG Hoffenheim, sytuacja może być bardzo interesująca! Ale nie będą negocjować z Salahem – zaznaczył dziennikarz.

113-krotny reprezentant Egiptu trafił do ekipy z Anfield Road w lipcu 2017 roku. Salah wcześniej bronił barw AS Romy. Liverpool wyłożył na transfer zawodnika ponad 40 milionów euro.

Salah w tym sezonie wystąpił łącznie w 35 spotkaniach, notując w nich 10 trafień i dziewięć asyst. Na boisku piłkarz spędził ponad 2700 minut. Okazję na poprawę bilansu Egipcjanin może mieć przy okazji potyczki z Fulham w ramach 32. kolejki Premier League.