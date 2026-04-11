Nieoczekiwany komunikat z Niemiec. Salah poza planami giganta

08:38, 11. kwietnia 2026
Luka Pawlik

Mohamed Salah to jeden z tych zawodników, który latem może budzić duże zainteresowanie na rynku transferowym. Ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał natomiast Christian Falk.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah nie dla Bayernu Monachium

Mohamed Salah już wcześniej ogłosił, że po zakończeniu trwającej kampanii nie będzie kontynuował swojej kariery w Liverpoolu. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat tego, na jaki ruch zdecyduje się reprezentant Egiptu latem. Ostatnio pojawiły się sygnały, że piłkarzem miał się interesować jeden z gigantów Bundesligi. Tymczasem jasny przekaz wyraził dziennikarz Christian Falk.

– To nieprawda. Max Eberl już jasno dał do zrozumienia, że Egipcjanin nie jest przedmiotem rozmów w Bayernie Monachium. Nie ma oferty za Salaha. To po prostu nieprawda – mówił znany insider cytowany przez portal TEAMtalk.

Falk jednocześnie przekazał też wieści w kontekście innego potencjalnego transferu Bawarczyków.

– Bazoumana Toure? Bayern może rozpocząć z nim rozmowy. Jeśli oba kluby są zainteresowane gwiazdą TSG Hoffenheim, sytuacja może być bardzo interesująca! Ale nie będą negocjować z Salahem – zaznaczył dziennikarz.

113-krotny reprezentant Egiptu trafił do ekipy z Anfield Road w lipcu 2017 roku. Salah wcześniej bronił barw AS Romy. Liverpool wyłożył na transfer zawodnika ponad 40 milionów euro.

Salah w tym sezonie wystąpił łącznie w 35 spotkaniach, notując w nich 10 trafień i dziewięć asyst. Na boisku piłkarz spędził ponad 2700 minut. Okazję na poprawę bilansu Egipcjanin może mieć przy okazji potyczki z Fulham w ramach 32. kolejki Premier League.

