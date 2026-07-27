Chelsea zarzuciła sieć na utalentowanego piłkarza PSG

Ibrahim Mbaye planuje opuścić Paris Saint-Germain w celu regularnej gry. Jak podaje Ekrem Konur, chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Chelsea.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye łączony z Chelsea

Ibrahim Mbaye dąży do rozstania z Paris Saint-Germain, ponieważ chciałby odgrywać znacznie ważniejszą rolę. Osiemnastoletni skrzydłowy nie może być pewny miejsca w podstawowym składzie zespołu prowadzonego przez Luisa Enrique, gdzie panuje ogromna konkurencja. Wszystko wskazuje więc na to, że utalentowany Senegalczyk opuści Parc des Princes podczas letniego okna transferowego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Mbaye może kontynuować swoją karierę w Premier League. Zdaniem tureckiego dziennikarza prawy napastnik znalazł się bowiem na celowniku Chelsea. Londyński klub kontynuuje przebudowę kadry po objęciu drużyny The Blues przez Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec podobno wysoko ceni umiejętności młodego skrzydłowego.

Perspektywiczny piłkarz, którego obserwują też m.in. Tottenham Hotspur czy Liverpool, trafił do akademii PSG w lipcu 2018 roku z FC Versailles. Do pierwszej drużyny awansował w lipcu 2025 roku. W minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Kontrakt piętnastokrotnego reprezentanta Senegalu obowiązuje do połowy 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 30 milionów euro.

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