Fulham się nie zatrzymuje. Alvaro Arbeloa dostał kolejnego piłkarza

Fulham jest bardzo aktywne na rynku transferowym. Londyński klub właśnie dokonał kolejnego wzmocnienia składu, sprowadzając do siebie Sheę Charlesa.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Oficjalnie: Shea Charles przeprowadził się do Fulham

Fulham poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Shei Charlesa z Southampton. 22-letni defensywny pomocnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła ponad 30 milionów euro.

To kolejne niezwykle ciekawe wzmocnienie składu w wykonaniu londyńskiego klubu. Przypomnijmy, że wcześniej do ekipy Alvaro Arbeloi trafili Gonzalo Garcia, Cesar Palacios oraz Jonah Kusi-Asare.

– Jestem zachwycony, że udało się sfinalizować transfer. Fulham to świetny klub z bardzo dobrą wizją. Możliwość gry tutaj to dla mnie ogromny przywilej. Mam nadzieję, że właśnie w Londynie rozpocznę na dobre swoją karierę w Premier League – powiedział Charles po parafowaniu umowy.

Welcome to London's Original, Shea Charles! 👊 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 11, 2026

Defensywny pomocnik grał w wyżej wspomnianym Southampton od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na St Mary’s Stadium za ponad 12 milionów euro z Manchesteru City, którego jest wychowankiem. Mierzący 189 centymetrów Anglik w swoim piłkarskim CV ma również Sheffield Wednesday, gdzie występował na zasadzie wypożyczenia. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 15 milionów euro.