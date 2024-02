Władze Premier League częściowo przychyliły się do apelacji Everton FC. Klub z Liverpoolu wnosił o cofnięcie kary odjęcia dziesięciu punktów, której doznał w listopadzie. Choć The Toffees nie osiągnęli całości celu, ich sytuacja uległa zdecydowanej poprawie.

Źródło: Premier League / The Athletic

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Flaga Evertonu przed Goodison Park

W listopadzie Everton FC został ukarany odjęciem dziesięciu punktów za naruszenie zasad Premier League dotyczących rentowności i zrównoważonego rozwoju

To znacząco wpłynęło na sytuację The Toffees w tabeli Premier League

W poniedziałek władze ligi zgodziły się zmniejszyć karę do sześciu punktów. Dzięki temu klub z Liverpoolu awansował na 15. miejsce

Władze Premier League zmniejszyły karę dla Evertonu

Everton FC mierzy się w tym sezonie z wieloma problemami. Dyspozycja drużyny, po raz kolejny, samoistnie wystarczyłaby, by była ona zamieszana w walkę o utrzymanie w Premier League. Sytuację zdecydowanie utrudniła jednak decyzja władz Premier League. W listopadzie angielska ekstraklasa oznajmiła, że The Toffees naruszyli zasady ligi dotyczące rentowności i zrównoważonego rozwoju (PSR). W związku z tym liverpoolczykom odjęto aż dziesięć punktów w ligowej tabeli. Rzecz jasna, to w znaczący sposób wpływa na walkę o byt w elicie.

Everton FC z miejsca zamierzał powalczyć o poprawę swojej sytuacji w sądzie. Klub złożył apelację, nad którą jednak Premier League głowiło się dość długo. Dopiero w ostatni poniedziałek Anglicy ogłosili swoje postanowienia.

“Niezależna komisja odwoławcza stwierdziła, że sankcją za naruszenie przez Everton FC zasad rentowności i zrównoważonego rozwoju (PSR) (…) będzie natychmiastowe odjęcie sześciu punktów. Nastąpiło to po odwołaniu się klubu od decyzji niezależnej komisji z listopada 2023 roku o nałożeniu 10-punktowej kary za naruszenie przez klub zasad PSR” – możemy przeczytać w komunikacie.

To oznacza, że The Toffees “odzyskali” cztery oczka i awansowali o dwa miejsca w tabeli. Obecnie piastują 15 lokatę w Premier League, zostawiając za sobą Brentford FC i Nottingham Forest. To jednak wcale nie oznacza końca problemów dla klubu znad Mersey. W styczniu otrzymali bowiem kolejne zażalenie ze strony władz ligi odnośnie tej samej sprawy.

