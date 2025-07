Onana zdecydował w sprawie przyszłości. Rozmawiał z Amorimem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana chce zostać w Manchesterze United

Przyszłość Andre Onany jeszcze niedawno stała pod dużym znakiem zapytania. Media spekulowały o ewentualnym odejściu bramkarza z Manchesteru United, który miał rozglądać się na rynku za nowym golkiperem. Z przenosinami na Old Trafford byli łączeni Emiliano Martinez, Marc-Andre ter Stegen czy Diogo Costa. Jednak wszystko wskazuje na to, że w zespole Czerwonych Diabłów nie dojdzie do zmiany na tej pozycji. Najnowsze informacje w tym temacie ujawnił w poniedziałek Chris Wheeler.

Dziennikarz gazety „Daily Mail” podaje, iż Andre Onana chce zostać w Manchesterze United, a Ruben Amorim szanuje jego decyzję i jest gotowy postawić na niego w kampanii 2025/2026. Portugalski szkoleniowiec jest zadowolony z postawy kameruńskiego bramkarza na treningach, mając nadzieję, że wychowanek Barcelony wreszcie przełoży to na warunki meczowe. Zatem wygląda na to, iż 29-letni golkiper otrzyma jeszcze jedną szansę i będzie nadal stał między słupkami drużyny Red Devils.

48-krotny reprezentant Kamerunu występuje w barwach Manchesteru United od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za ponad 50 milionów euro z Interu Mediolan, gdzie imponował wysoką formą. 29-latek w bluzie bramkarskiej ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 101 spotkań, w których wpuścił 148 goli oraz zachował 24 czyste konta.

Przypomnijmy, że podopieczni Rubena Amorima kompletnie nie spełnili oczekiwań w minionym sezonie, zajmując bardzo odległe 15. miejsce w tabeli Premier League.