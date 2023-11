IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana pojedzie na Puchar Narodów Afryki z Kamerunem

Andre Onana wraca do reprezentacji Kamerunu. Jak informuje brytyjski “inews” bramkarz zdecydował się na wyjazd na Puchar Narodów Afryki. Oznacza to, że golkiper nie będzie dostępny dla Manchesteru United od 13 stycznia do nawet 11 lutego 2024 roku, jeśli awansuje do finału turnieju.

– W tej chwili planuje grać we wszystkich meczach, na które zostanie powołany – informuje inews.

GiveMeSport informowało już o reakcji Erika ten Haga na tę decyzję. Ponoć Holender jest wściekły, ponieważ uważa, że Onana powinien budować swoją pozycję na Old Trafford, a nie uczestniczyć w turnieju reprezentacyjnym.

