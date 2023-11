IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United rozczarowuje od początku sezonu

Coraz ciemniejsze chmury zbierają się nad Erikiem ten Hagiem

Holender mimo wszystko nie traci wiary

Erik ten Hag wierzy w sukces Manchesteru United

Manchester United przegrał 0:3 w derbach z Manchesterem City, co mocno zaniepokoiło kibiców Czerwonych Diabłów. Fani mają powazne obawy, czy Erik ten Hag jest odpowiednim szkoleniowcem. Sam Holender wierzy w sukces z drużyną.

– Chociaż nie był to początek sezonu, na jaki wszyscy liczyliśmy, jestem pewien, że jako kolektyw mamy talent i podejście, aby podążać we właściwym kierunku. Wierzę, że to tylko kwestia czasu, zanim uda nam się pokazać nasze prawdziwe ja. To nadejdzie, jestem pewien. Nadal wierzę w tych zawodników i jestem pewien, że po trudnym początku sezonu poprawimy swoją grę – skomentował Erik ten Hag.

– W tej chwili nie ma sensu użalać się nad sobą. Nikt w tym klubie nie cieszy się z porażek, szczególnie w derbach Manchesteru jak w ostatnią niedzielę, ale wszystko, co do tej pory wspólnie osiągnęliśmy, opierało się na patrzeniu w przyszłość, co oznacza, że ​​musimy szybko przejść do porządku dziennego po tym, co się wydarzy, niezależnie od tego, czy będzie to pozytywne, czy negatywne – ocenił.

Zobacz także: Man United powalczy z Bayernem o zawodnika Chelsea