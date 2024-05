Wyjaśniła się przyszłość trenera Bournemouth. Oficjalny komunikat

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Oficjalnie: Andoni Iraola na dłużej w Bournemouth

Bournemouth za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pochwaliło się ważną informacją. Otóż klub doszedł do porozumienia z Andonim Iraolą, przez co obie strony uzgodniły ze sobą warunki umowy. „Wisienki” podpisały z hiszpańskim szkoleniowcem nową umowę, nie zdradzając jej długości. Warto zaznaczyć, ze 41-latek do tej pory był zobowiązany do 30 czerwca 2026 roku.

– Jestem bardzo zadowolony z podpisania nowej umowy. Uznaję to za potwierdzenie wzajemnego zaufania obu stron. Czuję dumę z tego, że osiągnęliśmy rekord punktowy. Rywalizujemy w trudnej lidze z bardzo dobrymi przeciwnikami. Sezon zaczął się powoli, ale myślę, że znacznie się poprawiliśmy i gramy we właściwy sposób – powiedział Andoni Iraola.

– Chciałbym także podziękować za wszystko kibicom w moim pierwszym sezonie tutaj. Jestem wdzięczny, że wspierali nas nawet na początku, kiedy nie wygrywaliśmy meczów – dodał.

Bournemouth całkiem solidnie sobie radzi w obecnie trwającej kampanii. Drużyna „Wisienek” bardzo szybko zagwarantowała sobie utrzymanie, a w tej chwili zajmuje 11. lokatę w rozgrywkach Premier League. Zespół prowadzony przez Andoniego Iraolę po 37. kolejkach zgromadził na koncie 48 punktów. Klub z Vitality Stadium w ostatnim meczu sezonu zmierzą się przeciwko Chelsea.

