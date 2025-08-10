Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o transfer Benjamina Sesko: Ma odpowiedni chrakter

Manchester United w sobotnie popołudnie przygotował swoim kibicom bardzo miłą niespodziankę. Czerwone Diabły bowiem potwierdziły przybycia Benjamina Sesko, który dotychczas był związany z RB Lipskiem. Na Old Trafford długo walczono z Newcastle United o transfer reprezentanta Słowenii, ale wreszcie udało im się dopiąć wszystkie szczegóły.

Tymczasem ostatnio Ruben Amorim na łamach klubowej telewizji „MUTV” skomentował transfer Benjamina Sesko. Szkoleniowiec Manchesteru United nie krył radości z przybycia Słoweńca. Portugalczyk jest przekonany, że nowy nabytek świetnie zadomowi się na Old Trafford.

– Ma charakterystykę, której potrzebujemy. Z informacji, które mamy wiemy, że Ben jest piłkarzem, którego będziemy musieli odrywać od pracy! To bardzo ważne. Jest naprawdę młodym piłkarzem, jest dobry w powietrzu, potrafi wybiegać na pozycje i dobrze operuje piłką. Myślę, że ma wielki potencjał. Może też mocno się poprawić – powiedział Ruben Amorim.

– Na pewno będzie czuł się jak w domu w naszym klubie. Ma odpowiedni charakter, aby być w tej grupie i jesteśmy szczęśliwi, że go mamy – dodał trener Manchesteru United.

Benjamin Sesko w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań w barwach RB Lipska. 22-latek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 21 trafień, a także sześć asyst.