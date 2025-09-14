Amorim porównany do Guardioli. Jednoznaczna reakcja

Manchester United zmierzy się w derbowym starciu z Man City. Przed meczem Ruben Amorim zabrał głos ws. porównań do Pepa Guardioli. Portugalczyk stanowczo odniósł się do całej sytuacji.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nie żartujcie sobie – odpowiada Amorim na porównania do Guardioli

Manchester United w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. Derbowe starcie będzie bardzo ważna dla obu drużyn, ponieważ start sezonu nie poszedł po myśli żadnej z nich. Czerwone Diabły po 3. kolejkach zajmują dopiero 11. miejsce, zaś Obywatele są na 16. miejscu. Przed meczem tamtejsza prasa porównywała Rubena Amorima do szkoleniowca rywali, czyli Pepa Guardioli.

Portugalczyk odniósł się do porównań na konferencji prasowej. Amorim jasno podkreślił, że takie porównania nie mają sensu. „Nie możecie mnie porównywać do Guardioli. Ten facet ciągle wygrywa. Może odpuścić, nawet jeśli już więcej nie wygra. Ja muszę udowadniać coś cały czas. Porównywanie mojej sytuacji do Guardioli? Nie żartujcie” – powiedział trener Man United, cytowany przez Fabrizio Romano.

Amorim od początku sezonu jest pod ostrzałem mediów. Wielu ekspertów sugeruje, że jeśli wyniki Czerwonych Diabłów nie ulegną poprawie, to 40-latek zostanie zwolniony. Z Manchesterem United jest związany od listopada ubiegłego roku, gdy zastąpił na stanowisku Erika ten Haga. W poprzednim sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Europy, lecz trofeum padło łupem Tottenhamu.

Łącznie prowadził Manchester United w 46 meczach. Jego bilans to 18 zwycięstw, 9 remisów i 19 porażek. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2027 roku. Wcześniej pracował w Portugalii, gdzie odpowiadał za wyniki Sportingu CP.