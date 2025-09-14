Amorim porównany do Guardioli. Jednoznaczna reakcja

15:17, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester United zmierzy się w derbowym starciu z Man City. Przed meczem Ruben Amorim zabrał głos ws. porównań do Pepa Guardioli. Portugalczyk stanowczo odniósł się do całej sytuacji.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nie żartujcie sobie – odpowiada Amorim na porównania do Guardioli

Manchester United w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. Derbowe starcie będzie bardzo ważna dla obu drużyn, ponieważ start sezonu nie poszedł po myśli żadnej z nich. Czerwone Diabły po 3. kolejkach zajmują dopiero 11. miejsce, zaś Obywatele są na 16. miejscu. Przed meczem tamtejsza prasa porównywała Rubena Amorima do szkoleniowca rywali, czyli Pepa Guardioli.

Portugalczyk odniósł się do porównań na konferencji prasowej. Amorim jasno podkreślił, że takie porównania nie mają sensu. „Nie możecie mnie porównywać do Guardioli. Ten facet ciągle wygrywa. Może odpuścić, nawet jeśli już więcej nie wygra. Ja muszę udowadniać coś cały czas. Porównywanie mojej sytuacji do Guardioli? Nie żartujcie” – powiedział trener Man United, cytowany przez Fabrizio Romano.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Amorim od początku sezonu jest pod ostrzałem mediów. Wielu ekspertów sugeruje, że jeśli wyniki Czerwonych Diabłów nie ulegną poprawie, to 40-latek zostanie zwolniony. Z Manchesterem United jest związany od listopada ubiegłego roku, gdy zastąpił na stanowisku Erika ten Haga. W poprzednim sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Europy, lecz trofeum padło łupem Tottenhamu.

Łącznie prowadził Manchester United w 46 meczach. Jego bilans to 18 zwycięstw, 9 remisów i 19 porażek. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2027 roku. Wcześniej pracował w Portugalii, gdzie odpowiadał za wyniki Sportingu CP.

POLECAMY TAKŻE

Florentino Perez
Real Madryt marzy o tym zawodniku. To byłby hit transferowy
Ruud van Nistelrooy
Van Nistelrooy wróci na ławkę trenerską? Jest rozważany przez ten klub
Michael Olise (w środku)
Bayern oczekuje fortuny. Wielka gwiazda celem Liverpoolu