Piłkarz Manchesteru United zachwycony współpracą z Carrickiem. Wielkie słowa

Michael Carrick zalicza fantastyczne wejście na ławkę trenerską Manchesteru United. Angielski szkoleniowiec zaczął być chwalone przez samego Amada Diallo. Iworyjczyk w podkaście "Inside Carrington" skierował ciepłe słowa w kierunku swojego opiekuna.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Amad Diallo: Posiadanie Michaela Carricka w roli trenera jest bardzo ważne

Manchester United kilka tygodni temu postanowił zatrudnić Michaela Carricka na stanowisku trenera. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca zaczął spisywać się na miarę oczekiwań. W pięciu spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa i zaliczyli jeden remis. Teraz przed Czerwonymi Diabłami ligowa rywalizacja wyjazdowa z Evertonem.

Tymczasem ostatnio w podkaście „Inside Carrington” gościł Amad Diallo. Zawodnik Manchesteru United poruszył temat m.in. Michaela Carricka. Reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej w samych superlatywach wypowiedział się o swoim szkoleniowcu.

– Posiadanie Michaela Carricka w roli trenera jest bardzo ważne, bo zna klub – zaczął Amad Diallo, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Jest główną osobą, która może powiedzieć nam, dla jakiego klubu gramy. Przed meczami mówi nam: „Chłopaki, gracie dla siebie, ale również dla kibiców”. Podkreśla, że fani są dla nas bardzo ważni. Gramy też dla kibiców. Chcemy wygrywać i dawać im coś w zamian – mówił Iworyjczyk.

– Praca z Carrickiem jest bardzo przyjemna, cieszą nas treningi. To fajny gość. Rozmawia z każdym, a ja mam to szczęście, że go znam od dawna. Był tutaj, kiedy przyszedłem w weku 18 lat – podkreślił.