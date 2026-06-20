Manchester United celuje w kosmiczny transfer! Trzeba zapłacić ponad 100 milionów

19:54, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United tego lata może przeprowadzić wielki hit transferowy. Na ich celowniku znalazł się Victor Osimhen. Galatasaray oczekuje za swoją gwiazdę aż 130 milionów funtów - informuje "TEAMtalk".

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Victor Osimhen łączony z Manchesterem United. Dojdzie do transferu?

Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym, poszukując odpowiednich wzmocnień. Lista piłkarza obserwowany przez angielski klub urosła właśnie przez jedno głośne nazwisko. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Victor Osimhen z Galatasaray. Władze z Old Trafford bacznie monitorują sytuację nigeryjskiego snajpera.

Transfer Victora Osimhena będzie wiązał się dla Manchesteru United z olbrzymim wydatkiem. Galatasaray żąda kosmiczny pieniędzy, ponieważ wyceniło swojego gwiazda na 130 milionów funtów. Taka kwota może stanowić problem nawet Czerwonym Diabłom. Warto zaznaczyć, że tego lata angielski klub postara się ograniczyć budżet na wydatki transferowe.

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Victor Osimhen nieprzypadkowo jest łączony z tak wielkim klubem, jak Manchester United. Galatasaray robi się już zbyt małe dla Nigeryjczyka, który od lat udowadnia, że jest czołowym snajperem na świecie. Zaskakujące jest jednak, że Czerwone Diabły obserwują napastnika. Anglicy mają w swoich szeregach Benjamina Sesko, z którego są niezwykle zadowoleni.

W poprzednim sezonie Victor Osimhen rozegrał 33 spotkania w koszulce Galatasaray. Reprezentant Nigerii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył osiem asyst.

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