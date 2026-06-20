Carragher nie ma złudzeń. Padły słowa o Liverpoolu

19:43, 20. czerwca 2026 21:27, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sports

Jamie Carragher ocenił Liverpool. Anglik przed nowym sezonem Premier League odniósł się do szans drużyny na walkę o mistrzowski tytuł pod wodzą Andoniego Iraoli.

Jamie Carragher
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jamie Carragher

Mocna ocena Liverpoolu przed nowym sezonem. „To już nie te czasy”

Jamie Carragher zabrał głos w sprawie potencjału Liverpoolu w nadchodzącym sezonie Premier League. Ekspert ocenił, czy zespół z Merseyside może realnie włączyć się do walki o mistrzostwo pod wodzą nowego menedżera Andoniego Iraoli.

– Czy Liverpool będzie pretendentem do tytułu? Tak. Minęły czasy, gdy menedżer przychodził i pracował nad cztero-pięcioletnim projektem, aby wygrać ligę lub zbliżyć się do tego celu. Mówiłem o tym, kiedy Arne Slot przejął stery. Pod wodzą Juergena Kloppa drużyna zajęła trzecie miejsce, po którym spodziewano się zdobyć tytuł i tak się stało. To samo dotyczy Iraoli – powiedział Carragher cytowany przez Sky Sports.

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Były reprezentant Anglii zwrócił również uwagę na formę The Reds w minionych rozgrywkach i konieczność realnej oceny sytuacji zespołu, który nie zawsze prezentował poziom pozwalający na walkę o najwyższe cele.

– W zeszłym sezonie Liverpool zajął piąte miejsce. Nawet nie zbliżył się do poziomu drużyny. Nie spodziewam się więc wygrania Premier League w przyszłym sezonie, ale jesteśmy Liverpoolem: latem wydamy dużo pieniędzy, mamy wielu utalentowanych zawodników, więc będziemy w stanie konkurować – dodał były piłkarz.

Carragher zaznaczył jednocześnie, że Liverpool pozostaje klubem, który zawsze musi być brany pod uwagę w walce o czołowe lokaty. Niezależnie od zmian na ławce trenerskiej czy przebudowy składu.

Według byłego angielskiego defensora kluczowe będzie letnie okno transferowe oraz szybkość, z jaką nowy sztab szkoleniowy zdoła poukładać zespół. W jego ocenie to właśnie stabilność i jakość kadry mogą zdecydować o tym, czy Liverpool realnie włączy się do walki o tytuł.

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