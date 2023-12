IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi dopiero pod koniec swojej kariery spełnił swoje ambicje z reprezentacją Argentyny

Po wygraniu Mistrzostw Świata w Katarze przyznawał, że udział w kolejnej edycji turnieju jest w jego wykonaniu mało prawdopodobny

Teraz zmienił narrację. Twierdzi, że chce, by dobry moment Albicelestes trwał jak najdłużej

“Jeśli dobrze nam pójdzie na Copa America, może się to zdarzyć”

Lionel Messi przez lata wygrał wszystko, co tylko możliwe w klubowym futbolu. Poprowadził FC Barcelonę do dziesiątek tytułów, w tym czterech pucharów Ligi Mistrzów i dziesięciu mistrzostw Hiszpanii. Solą w oku była jednak dla niego kariera w kadrze narodowej. Nie potrafił zbudować dobrej relacji z kibicami, którzy zawsze uważali go za mniej istotnego, niż Diego Maradona. Trudno się temu dziwić, skoro obecny gwiazdor nie poprowadził Albicelestes do żadnego trofeum. Odbił sobie jednak to z nawiązką podczas jesieni swojej kariery. W 2021 roku wygrał Copa America, a rok później spełnił największe marzenie. Jako kapitan poprowadził kolegów do sensacyjnego triumfu podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Miał wówczas 35 lat. Przyznawał otwarcie, że udział w kolejnym mundialu jest w jego wykonaniu mało prawdopodobny. Teraz, jednak, wydaje się, że ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zmienił zdanie.

– Wydawało się, że przejdę na emeryturę po ostatnim mundialu, ale wydarzyło się coś zgoła przeciwnego. Teraz chcę tam [na kolejnych mistrzostwach świata – przyp. PP] być bardziej, niż kiedykolwiek. Po tylu latach cierpienia cieszymy się chwilą, której nie zaznaliśmy wcześniej. Chcemy z niej czerpać maksymalnie. Czuję się świetnie w tej grupie. Nie chcę myśleć na dwa czy trzy lata do przodu. Nie chcę myśleć o mundialu, ale nie mogę wykluczyć, że się tam pojawię. Jeśli dobrze sprawimy się na Copa America, a ja będę grał, może do tego dojść – wyjawił 36-latek.

Messi rozegrał w minionym tym sezonie 14 spotkań dla Interu Miami. Zanotował w nich 11 bramek i pięć asyst.

