Już w sobotę do gry w La Lidze wraca FC Barcelona. Na Stadion Olimpijski przyjedzie niewygodny rywal, Getafe CF. Poznaliśmy już wyjściowe składy na to starcie.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W sobotnie popołudnie do gry w La Lidze wróci FC Barcelona

Znamy już wyjściowe składy na pojedynek mistrzów Hiszpanii z Getafe CF

Gospodarze liczą na kolejne bramki Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona liczy na Lewandowskiego. Znamy składy na mecz z Getafe CF

FC Barcelona w ostatnim czasie odnotowała pewien progres. Odrobiła dwa punkty straty do Realu Madryt w La Lidze, a do tego rozegrała dobry mecz w Neapolu, niestety dla niej, skończony remisem 1:1. Już w niedzielę podopieczni Xaviego Hernandeza wrócą do gry i mają nadzieję na pokonanie Getafe CF. Poznaliśmy już wyjściowe składy na to starcie.

Między słupkami gospodarzy stanie Marc-Andre ter Stegen. Przed nim ujrzymy Julesa Kounde, Ronalda Araujo, Pau Cubarsiego oraz Joao Cancelo. Wyżej zagrają Andreas Christensen, Ilkay Guendogan i Frenkie de Jong. Będącego w dobrej formie Roberta Lewandowskiego wspierać będą zaś Raphinha z Joao Felixem.

Z kolei Pepe Bordalas postawił w bramce na Davida Sorię. Dostępu do niego spróbują bronić Juan Iglesias, Djene, Omar Alderete i Gaston Alvarez. Drugą linię stworzą Mason Greenwood, Nemanja Maksimović, Luis Milla, Ilaix Moriba i Diego Rico. Zagrażać ter Stegenowi będzie zaś Borja Mayoral.

Wyjściowe składy na mecz FC Barcelona – Getafe CF:

FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo – Christensen, Guendogan, de Jong – Raphinha, Lewandowski, Felix

Getafe CF: Soria – Iglesias, Djene, Alderete, Alvarez – Greenwood, Maksimović, Milla, Moriba, Rico – Mayoral

Początek spotkania już o godzinie 16:15.

