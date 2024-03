FIFA podjęła kolejną kontrowersyjną decyzję. Mundial do lat 17 będzie rozgrywany co roku, a pięć kolejnych edycji odbędzie się w Katarze.

IMAGO / Ulmer Na zdjęciu: Gianni Infantino i Szejk Tamir bin Hamad bin Khalifa al Thani

FIFA wprowadziła zmiany dotyczące MŚ U-17

Turniej ma się odbywać co roku

Kolejne pięć edycji odbędzie się w Katarze

FIFA wprowadza zmiany w mistrzostwach świata do lat 17

FIFA często podejmuje decyzje, które nie do końca są akceptowane przez kibiców piłkarskich. Podobnie może być również tym razem, bo federacja zdecydowała się wprowadzić poważne zmiany w mistrzostwach świata do lat 17.

FIFA ogłosiła, że mistrzostwa świata do lat 17 ​​będą organizowane co roku, a nie jak do tej pory, czyli co dwa lata. Ponadto zmieni się liczba uczestników, ponieważ w najbliższych edycjach weźmie udział 48 drużyn (dotychczas 24). Natomiast największe kontrowersje może wzbudzić fakt, że gospodarzem pięciu kolejnych turniejów będzie Katar.

Zmiany wprowadzono także w Pucharze Świata kobiet do lat 17. Mistrzostwa rozszerzono do 24 drużyn i przez następne pięć lat będą organizowane w Maroko.