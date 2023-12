IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Leo Messi

Robert Lewandowski podpadł Leo Messiemu

Argentyńczyk wyjawił, za co był zły na Polaka

Teraz między nimi jest już wszystko w porządku

Leo Messi: Byłem zły po słowach Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski i Lionel Messi byli głównymi kandydatami do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Ostatecznie nagroda powędrowała w ręce Argentyńczyka, co nie wszystkim się spodobało.

Statystyki w 2021 roku Lewandowski Messi Mecze 45 49 Gole 54 40 Asysty 8 16

Po rozdaniu nagród kapitan reprezentacji Polski udzielił dość kontrowersyjnej wypowiedzi, która dotarła do Messiego. Lewy odniósł się do słów Argentyńczyka z ceremonii Złotej Piłki. Wówczas przyznał on, że Polak również zasługuje na wyróżnienie, bo miał za sobą fantastyczny okres.

– Chciałbym, żeby jego słowa były szczere, a nie puste – powiedział Lewandowski.

Okazuje się, że te słowa Lewandowskiego rozzłościły Leo Messiego. W niedawnej rozmowie z ESPN Argentina gwiazdor wrócił do tego czasu.

– Jego wypowiedź zaniepokoiła mnie, ponieważ kiedy zdobyłem Złotą Piłkę, powiedziałem to, co czułem. Przeszkadzało mi jego mówienie w ten sposób. Zignorowałem go, bo byłem zły i uważałem, że nie powinien był mówić tego, co powiedział. Byłem zły – powiedział Messi.

W tej samej rozmowie gwiazda Interu Miami potwierdziła jednak, że obaj zdążyli się już pogodzić i mieli dobry kontakt przed przeprowadzką Lewandowskiego do FC Barcelony.

Czytaj dalej: Robert Lewandowski krytykowany po meczu. Eksperci go nie oszczędzali