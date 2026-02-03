Infantino znów chce to zrobić. Kolejny pokłon w stronę Rosji

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Infantino: FIFA rozważa przywrócenie Rosji do rozgrywek piłkarskich

FIFA ma przed sobą historyczny mundial, który rozpocznie się za mniej niż pół roku w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej ten będzie wyjątkowy z kilku względów; m.in. przez fakt, że pierwszy raz w historii weźmie w nim udział aż 48 zespołów. To powoduje, że zakwalifikowały się na niego takie drużyny jak chociażby Curacao.

Nie ma na nim wciąż jednak Federacji Rosyjskiej, która pozostaje wykluczona ze struktur w świecie piłkarskim od inwazji na terytorium Ukrainy w 2022 roku. Wówczas wszystkie federacje – w tym szczególnie PZPN – zaapelowały o wydalenie kadry reprezentującej państwo Wladimira Putina z rozgrywek pod egidą FIFA i UEFA. Od jakiegoś czasu jednak coraz częściej wraca temat przywrócenia przedstawicieli agresora na światowe turnieje. Powiedział o tym sam Gianni Infantino, twierdząc, że FIFA rozważa zniesienie zakazu udziału reprezentacji Rosji w międzynarodowych rozgrywkach. Informacje w tej sprawie przekazał serwis „Visegrad 24”.

Prezydent światowej federacji piłkarskiej stwierdził także – tu cytat – ten zakaz nic nie osiągnął. Wywołał jedynie jeszcze większą frustrację i nienawiść. Umożliwienie rosyjskim chłopcom i dziewczętom gry w europejskich meczach byłoby korzystne. Takie postawienie sprawy mogłoby oznaczać, że Federacja Rosyjska mogłaby wziąć udział być może już w najbliższych eliminacjach do wielkiego turnieju, a jej zespoły już w kolejnej edycji europejskich pucharów.